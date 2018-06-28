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Мор рыбы в Беловежской пуще. Причины неизвестны

29.06.2018 11:30 — Разное | Партизан  
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Гибель рыбы отмечена в реке Правая Лесная в Каменецком районе в двух километрах от границы с Польшей.

Инцидент произошел в урочище Барсучка в Беловежской пуще. Река Правая Лесная берет свое начало в Польше к северу от Гайновки. Ближайший населенный пункт с белорусской стороны - деревня Белая. Дохлую рыбу заметили местные рыбаки, передает БелТА.

"Местность там сильно заболоченная и трудно проходимая. Источников загрязнения в этих местах нет и быть не может. В настоящее время там работает наша районная инспекция. Обнаружили два-три десятка мертвых особей рыбы, в основном мелкой. Это налим, плотва, окунь. 

Привлекли лабораторную службу, которая экспресс-методом измерила содержание кислорода в воде. Оно оказалось в норме - 7-8%. Визуально вода чистая, прозрачная. Просматривается, как гуляет рыба, в том числе малек: она шустрая, не ложится на бок. По результатам анализов можно будет судить, что именно вызвало гибель рыбы", - рассказал представитель ведомства по охране природы Михаил Маслобоев.


О сложившейся ситуации проинформированы соответствующие службы с польской стороны. 

"В рамках приграничного сотрудничества есть договоренность о взаимном информировании друг друга о всяких инцидентах на приграничных водотоках. Мы проинформировали соседей и попросили сообщить о ситуации на реке с их стороны", - сказал он.



 
 
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Гибель рыбы отмечена в реке Правая Лесная в Каменецком районе в двух километрах от границы с Польшей.
 
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