Российская газета: Пусть Лукашенко не удивляется, если Россия поддержит кого-то более пророссийского

В статье он рассуждает об актуальном состоянии белорусско-российских отношений. Мысли Холмогорова в определенной степени являются индикатором настроений в российской консервативной среде. Националист считает, что Беларусь находится в тяжелом положении, и Россия вполне может поддержать не Лукашенко, а некие более пророссийские силы.





Холмогоров напомнил, как Лукашенко в Шкловском районе пригрозил чиновникам присоединением к другому государству и сказал, что мы находимся на "фронте".





Черносотенец Холмогоров уверен, что Лукашенко говорил об угрозе именно со стороны Москвы, потому что отношения Беларуси и России переживают не лучшие времена. Холмогоров полагает, что виноват в этом сам Лукашенко.





Также он акцентирует, что заявление было сделано после встречи Лукашенко и Путина, и, как полагает Холмогоров, Москва отказалась в этот раз поддерживать "белорусский социализм", не получив необходимых гарантий безопасности со стороны Минска (в виде российской военной базы).





Обвиняет черносотенец белорусские власти и в национализме:





"При попустительстве белорусской власти разворачивается пропаганда оголтело-русофобского национализма и так называемого "литвинизма". Местной молодежи внушают, что она наследница Великого Княжества Литовского, главным врагом которого была Москва. Риторика белорусской оппозиции (к ней президент в последнее время резко потеплел), проникнута таким лютым антимоскализмом, что на его фоне порой меркнет даже украинство".





Холмогоров возмущается и не может понять, почему Россия должна дотировать белорусскую государственность. Он полагает, что в свое время Лукашенко действительно искренне хотел объединиться с Россией, но этого не захотели ельцинские элиты.









Российский националист пишет, что белорусская экономическая модель базировалась на иждивенчестве и завела страну в тупик:





""Белорусский социализм", так восхищавший многих лет двадцать назад, базировался на сохранении социальных гарантий и поддержании умеренной искусственной бедности — но за счет Москвы".





Россия развивалась, шла вперед, осуществляла большие проекты, сама себя критиковала за имущественное неравенство. Беларусь, увы, стояла на месте. Оказавшийся там россиянин, как правило, оказывается глубоко разочарован почти всеми аспектами уровня жизни — от качества продуктов до сервиса.





А еще не может не заметить, что республика работает на износ: все знаменитые "белорусские товары" доступны в России, а вот в родной стране их днем с огнем не сыщешь".





Холмогоров замечает, что Лукашенко сейчас не позавидуешь, и ему следует определиться, с кем он: вместе с Россией или он и дальше будет подстраиваться под националистов и Запад:





"Но тогда пусть не удивляется, если Россия поддержит не Лукашенко, а кого-нибудь, кто настроен более адекватно, пророссийски, спокойнее. Беларусь — страна большая, и тех, кто понимает, что мир с нами лучше метаний и шантажа, там хватает".