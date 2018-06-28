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На Бали закрыли аэропорт из-за вулкана Агунг

29.06.2018 11:09 — Разное | Партизан  
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Агунг начал дымиться накануне в четверг. Над его вершиной поднялся столп пепла и дыма высотой 2,5 км.

Международный аэропорт на острове Бали в Индонезии закрыт из-за возобновившейся активности вулкана Агунг. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти в пятницу, 29 июня.

Всего отменено 450 рейсов, что затронуло 75 тысяч человек.

Агунг начал дымиться накануне в четверг. Над его вершиной поднялся столп пепла и дыма высотой 2,5 км. Синоптики предупреждают, что ветер может отнести пепел к густонаселенному острову Ява.

Пока власти не стали повышать уровень опасности, он по-прежнему остается оранжевым.

Напомним, вулкан Агунг стал проявлять активность в прошлом году. Тогда тоже закрывался аэропорт, и даже объявлялась массовая эвакуация. Однако в начале этого года вулкан успокоился, пишет korrespondent.net


 
 
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Агунг начал дымиться накануне в четверг. Над его вершиной поднялся столп пепла и дыма высотой 2,5 км.
 
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