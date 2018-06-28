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Квалификация ЧМ-2019. Беларусь проиграла Черногории и потеряла шансы на выход во второй раунд
Сборная Беларуси по баскетболу проиграла команде Черногории и таким образом потеряла шансы на выход во второй раунд
Квалификация ЧМ-2019. Первый круг
Группа А
Черногория – Беларусь – 80:69 (21:22, 12:10, 28:15, 19:22)
28 июня, 22.00
Словения – Испания – 72:83 (20:26, 17:19, 13:15, 22:23)
28 июня, 21.00
Таблица: Испания – 5-0, Словения – 2-3, Черногория – 2-3, Беларусь – 1-4.
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Сборная Беларуси по баскетболу проиграла команде Черногории и таким образом потеряла шансы на выход во второй раунд
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