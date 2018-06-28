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Белоруска обновила национальный рекорд в прыжках с шестом, державшийся 8 лет

29.06.2018 11:46 — Разное | Tut.by  
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Белорусская прыгунья с шестом Ирина Жук обновила рекорд Беларуси, державшийся 8 лет, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.


Ирина Жук. Фото: bfla.eu

На соревнованиях Meeting Pro Athlé de Nancy во французском Нанси Ирина Жук заняла первое место с результатом 4,66 м. Теперь она является рекордсменкой Беларуси в прыжках с шестом не только в помещении, но и на открытом воздухе.

Предыдущий рекорд страны на открытом воздухе принадлежал Анастасии Шведовой (4,65 м) и был установлен в 2010 году.

Мировой рекорд на открытых стадионах (5,06 м) принадлежит легендарной россиянке Елене Исинбаевой, он был установлен 28 августа 2009 года в Цюрихе.

Вообще же за последние полтора месяца белорусские легкоатлеты обновили уже 4 национальных рекорда. До Ирины Жук отличились Дмитрий Набоков — 2,36 м в прыжках в высоту, Татьяна Холодович — 67,47 м в метании копья, Алина Талай — 12,41 секунды в беге на 100 м с барьерами.

Что касается выступления белорусов на турнире Meeting Pro Athlé de Nancy, то копьеметательница Татьяна Холодович с результатом 61,89 м заняла на нем первое место.

Рекордсменка страны на дистанции 100 м в категории «молодежь» Кристина Тимановская с результатом 11,46 секунды заняла 7-е место.

 
 
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Белорусская прыгунья с шестом Ирина Жук обновила рекорд страны, державшийся 8 лет.
 
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