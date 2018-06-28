Из-за выброса пепла вулкана Агунг закрыли аэропорт на Бали

Международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали временно закрыт из-за выброса пепла вулканом Агунг.

Аэропорт не будет работать с 03:00 до 19:00 пятницы, 29 июня, по местному времени. Сколько рейсов отменили, не уточняется. В декабре 2017 года воздушная гавань из-за вулкана не работала в течение трёх суток.