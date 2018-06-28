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Сильные ливни в Китае подтопили здания и вызвали перебои в работе транспорта
Проливные дожди накрыли Китай. Есть пострадавшие и разрушения.
Самая сложная ситуация – в провинциях Сычуань и Шаньдунь. Там во власти наводнений оказались более 100 тысяч жителей. Повреждены многие здания, с перебоями работает транспорт. Только предварительный ущерб оценивается в десятки миллионов долларов.
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Проливные дожди накрыли Китай. Есть пострадавшие и разрушения.
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