Сильные ливни в Китае подтопили здания и вызвали перебои в работе транспорта

Проливные дожди накрыли Китай. Есть пострадавшие и разрушения.

Самая сложная ситуация – в провинциях Сычуань и Шаньдунь. Там во власти наводнений оказались более 100 тысяч жителей. Повреждены многие здания, с перебоями работает транспорт. Только предварительный ущерб оценивается в десятки миллионов долларов.