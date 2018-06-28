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Минфин не исключает размещения бондов Банка развития в 2018 году

29.06.2018 11:37 — Разное | Ежедневник  
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Минфин не исключает размещения бондов Банка развития в 2018 году

фото: Myfin.by

Выпуск евробондов Банка развития Беларуси может состояться в текущем году, сообщил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.

Банк развития планирует выпуск еврооблигаций, номинированных в белорусских рублях. Первый замминистра не исключает их размещения в этом году. Процесс, по его информации, находится сейчас в активной фазе, передает БЕЛТА.

"Техническая готовность есть, - отметил он. - Вопрос только рынка, его состояния, потенциальной цены белорусских облигаций. Здесь вопросов в принципе никаких не будет".

Что касается суверенных евробондов, то их в этом году размещать не планируется. Как сообщалось, Банк развития рассматривал вопрос выпуска евробондов в белорусских рублях на сумму от 300 до 500 млн.

 
 
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Выпуск евробондов Банка развития Беларуси может состояться в текущем году, сообщил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.
 
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