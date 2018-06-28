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Белорус завоевал золото на юниорском ЧЕ (U-18) по дзюдо

29.06.2018 12:01 — Разное | Tut.by  
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Белорус Артем Колосов завоевал золотую награду чемпионата Европы (U-18) по дзюдо, который стартовал в Сараево, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Артем Колосов — справа. Фото: Европейский союз дзюдо.

В ходе турнира белорус, выступающий в категории до 55 кг, был сильнее Андрея Моги из Молдовы, Степы Дарбиняна из Армении. В полуфинале он победил австрийца Даниеля Летгеба, получив оценку «вазари». В решающем поединке Артем Колосов за две минуты справился с Абу-Муслимом Паршиевым из России, одержав чистую победу — «иппон».

Чемпионат Европы для атлетов до 18 лет в Сараево продолжится до 1 июля.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр. В июне 2019 года в Минске на «Чижовка-Арене» выступят около 400 атлетов в этом виде спорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорус Артем Колосов завоевал золотую награду чемпионата Европы (U-18) по дзюдо, который стартовал в Сараево.
 
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