"Купил домокомплект, остальное сделал сам". Читатель бюджетно построил деревянный дом за год

Зря говорят у нас на форуме, что своими руками что-то толковое и достойное обсуждения построить не получится. Наш читатель Павел доказал обратное — заказал хороший архитектурный проект и строго по нему самостоятельно за один год построил двухэтажный дом. Он в нем уже живет — с женой и маленьким ребенком. И это не простой каркасник на скорую руку или газосиликатная коробка со спартанской отделкой.



Проект архитектора Ивана Амосова

— Я сразу поставил цель построить дом за год, потому что жизнь и так коротка, чтобы тратить ее на строительство. — Эти слова мы слышим не от умудренного опытом человека с седыми висками, а от молодого парня — Павлу в этом году 30 лет исполнилось. — Еще одно условие, которое я ставил перед началом строительства — не замахиваться на «дворец», делать максимально бюджетно, по деньгам, которые есть сегодня, не рассчитывая, что заработаю завтра. У меня на соседнем участке стоит недострой — большой дом задумывался. Он мне служит напоминанием, как не надо строить.

От блочных и кирпичных строений я сразу отказался, смотрел в сторону каркасной технологии или дома из массива дерева. Мне предлагали срубить дом за 50−60 тысяч рублей — уже с окнами и крышей. Но я знал, что стены будет крутить, вертеть, давать год усадку. Заехал на один из каркасных домов от известного производителя — все красиво. Потом через три месяца приезжаю — а там уже ремонт. Не вариант.

Выбрал дом из двойного бруса. Я понимал, что и он будет давать усадку, но внутри — утеплитель, я рассчитывал, что в доме будет тепло. Так и получилось.

Проект заказывал сначала у знакомого, но с домами из двойного бруса он не работал, поэтому в итоге вышел на архитектора Ивана Амосова. Долго с ним «бодался» за стоимость проекта, но в итоге сговорились. Он мне и нарисовал проект двухэтажного дома на 120 м2. Из особенностей — гостиная со вторым светом.



Проект архитектора Ивана Амосова

Далее изучил предложения производителей нужного бруса. После кризиса все «голодные», очередей из заказчиков нет, поэтому все брались за любой заказ с минимальной прибылью. В итоге полный домокомплект по проекту из бруса техсушки мне обошелся по очень хорошей цене — в районе 38 тысяч рублей.

Цены на участки тоже упали. Мой, на краю деревни, но с коммуникациями и видом на лес изначально стоил 22 тысячи рублей, но в итоге удалось сторговаться за 14.

Фундамент под домом — свайно-ростверковый. Он мне обошелся буквально в 2 тысячи рублей — строил его сам, помогали родственники. Очень многое — щебень, песок, бетон предлагали со «скидкой» водители — рядом большая стройка работала.

Внутрь фундамента засыпал песок, и поверху сделал стяжку. К моменту доставки домокомплекта на участке все было готово. Собирать это «лего» мне помогали друзья. Им просто интересно было, дома такой конструкции здесь еще не строили.



































Когда первый ряд разложили, я присел и думаю: во что же я ввязался? Но дальше все строилось без больших проблем, главное следить за вертикальностью стен. На сборке работали обычно втроем. Технология проста: пять рядов собрали — уложили утеплитель. Внутрь стен таких домов обычно задувается эковата. Я утеплял минватой: в стенах — 120 мм, в крыше — 200 мм. Здесь тоже сэкономил — нашел предприятие под Березино, которое продает минвату как отходы в виде полосок, цилиндров. 1000 рублей за две машины. Работать с ним, конечно, не очень приятно, особенно в жару.





Сверху стен по проекту устанавливали массивные прогоны, балки, стропила. Идеально, конечно, на крышу укладывать тяжелую черепицу — в таком случае стены меньше гуляют. Но я выбрал металлочерепицу. Удалось получить дилерскую скидку у производителя и обошлась она мне в районе 4 тысяч рублей. Учитывая, что монтировал кровлю сам, этот этап работ прошел безболезненно для бюджета.

Окна с наружной ламинацией тоже покупал с дилерской скидкой — все обошлись в районе 8 тысяч рублей. С подсобником их поставили за 12 часов — на самом деле, монтаж окон в новом доме не так уж и сложен.





Я не электрик, и раньше этим не занимался, но разводку электрики сделал сам. Сейчас же можно всему научиться в интернете. В таких домах штробить ничего не надо, провода в металлорукавах прокладываются внутри стен. Сам собрал ящик с автоматами, на каждый санузел поставил по дифавтомату. Все получилось, все работает.



































Систему отопления собирал тоже сам — схему мне нарисовали на строительном форуме. Только обвязку котла решил доверить специалисту — за 300 долларов сделал мой друг за пару дней. На первом этаже у меня везде теплый пол и всего 3 радиатора на втором. Этого достаточно. Этой зимой мы уже жили в доме — в самый холодный месяц сожгли не больше 340 кубов газа. При этом в тулупе не ходили, везде было 23 градуса. Температура в доме поддерживается автоматически с помощью датчиков и программаторов — на инженерной части не экономил.









Я понимал, что выбирая двойной брус, у меня уже будет практически готовая отделка стен внутри и снаружи. Я их только покрасил «Текнос» — краска для наружных и внутренних работ обошлась в 2,2 тысячи рублей.





Очень многое для отделки и обустройства дома находил в частных объявлениях. Крупноформатную плитку, например, на одном из форумов нашел — люди квартиру продали, плитка осталась. Мне ее как раз хватило на 45 квадратов первого этажа. Обошлась в смешные деньги — всего 600 рублей. Докупал еще немного для кухни.





Стекло для ограждения балкона на втором этаже продал сосед за 400 рублей. Оно местами с царапинами, но меня это не смущает. Металлическая часть ограждения стоила столько же.





Ванна-джакузи на втором этаже — «бэушная», но зато работает и стоила копейки. Будут деньги — поменяю на новую. В санузле на втором этаже сделал электрический пол, но его ни разу так и не включил.



На первом этаже решил сделать небольшую сауну с электрической печкой. В ней могут с комфортом париться два человека. Небольшой предбанник (он же и санузел), выложен белой плиткой «кабанчик» — покупалась в «Керамине» на распродаже со скидкой в 25%.

Ламинат в Борисове покупал — можно сказать, повезло, — попал под акцию «счастливый чек», дали скидку в 20%. Светильники удалось найти с хорошими скидками…





Кресло-гнездо продавалось с дефектом — за 100 рублей забрал.









Все что есть в этом доме — сделано моими руками. Даже лестница. Она простая и очень дешевая — всего 220 долларов. Основание у нее металлическое, сам все сварил. Ступеньки из лиственницы с пропиткой и под лаком.













Планировка оказалась очень удобной. На первом этаже — холл с лестницей. Из него можно попасть в котельную, сауну. Двусветная гостиная с окнами в пол и видом на лес соседствует со столовой и кухней.





Из кухни — выход на террасу с бассейном. Это единственная часть дома, которая еще не достроена — над террасой из лиственницы появится двускатный навес, как в проекте.





На втором этаже у меня три комнаты и санузел. Помещения сознательно делал небольшими, по 10 м2 — так они быстрее прогреваются. От мансардных окон отказался — они уже не влазили в мой бюджет.





Родственники в Могилеве занимаются производством заборов — дали попользоваться формами для столбов. Вот я ими и пользуюсь — купил песок, щебень и цемент, поставил бетономешалку и вперед. За месяц по периметру всего участка столбы залил. На одной фирме мне за установку таких столбов с бетонным цоколем и без заполнения насчитали около 16 тысяч рублей. Я уложился в 3 тысячи.

















Ворота на участок будут откатные, на электроприводе, калитка — с домофоном и электозамком. Поэтому кабель заложил сразу, предусмотрел розетку для подключение «керхера».

Человек, который строит деревянный дом, должен понимать, что он получает себе проблему. Усадка будет, будут щели. Другое дело, как на это реагировать. Я, например, по этому поводу не «парюсь». За время, которое уже живу в доме, сделал интересное наблюдение — в плохую погоду внешняя стена набухает и чуть приподымает внутреннюю стену. Появляются небольшие щели. Кое-где я их замазал аккуратно герметиком. В хорошую погоду щели «закрываются». Зимой сруб ведет себя лучше всего.

Часто люди, которые начинают строить дом, смотрят на все, как будто стоят в поле. А нужен другой ракурс — как будто смотреть с трибуны, сверху, чтобы видеть масштаб затеи, понимать, во сколько это выльется и когда закончится.









На начало стройки у меня было около 35 тысяч долларов. На данном этапе на все про все я потратил менее 50-ти тысяч долларов.

За время строительства я понял, что мне больше нравится отдыхать, поэтому я рад, что процесс не затянулся, что все успел сделать и на это хватило денег. Цель достигнута — мне 30 лет, у меня новый теплый дом и моя семья уже живет в нем.