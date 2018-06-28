Согласны ли белорусски сидеть в декрете меньше трех лет, но с большим пособием. Видеоопрос

В Беларуси пока не собираются сокращать декретный отпуск — родители, как и раньше смогут сидеть дома с детьми до трех лет. Но и повышать пособия для мам или пап правительство не будет. Сегодня выплаты привязаны к средней зарплате по стране и начинаются от 300 рублей на первого ребенка.

Мы спросили у белорусских девушек, согласны ли белоруски сидеть в декрете меньше, но получать больше денег.

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