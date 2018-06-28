Почему желтеют листья плодовых и ягодных культур?

Причины пожелтения листвы могут быть разными - и лечение тоже.

Малина, земляника

Бывает, что листья у этих культур в начале лета выглядят мельче обычного, желтеют (иногда с красными или оранжевыми переливами), но признаков болезней или вредителей не видно. Процесс начинается с более взрослых листьев. Рост замедлен.

Причина. Недостаток азота. Часто случается, когда растения выращивают на плохих почвах или прямо на газоне, - трава отбирает азот у садовых растений.

Скорая помощь. Опрыскивание листьев 0,1%-ным раствором мочевины, внесение полного комплекса минеральных удобрений под кустики (по инструкции).

Яблоня, груша

Сначала верхушки листьев бледнеют, затем желтеют. Желтизна захватывает ткани между жилками. При этом на листьях не видно тёмных пятен или признаков повреждения вредителями, сорняки поблизости демонстрируют ту же проблему.

Причина. Можно предположить, что растениям не хватает железа. Зачастую это встречается на щелочных почвах после засухи.

Скорая помощь. Опрысните деревья 0,2%-ным раствором железного купороса - и через 1-2 недели листья позеленеют. Если желтизна вернётся, нужно сдать почву на анализ и получить рекомендации агрохимиков.