Сорняки в цветнике. Выбираем эффективную тактику борьбы

Подготовка

Борьбу с сорняками начинают уже на этапе закладки цветника. Выбранный под него участок перекапывают и тщательно выбирают корневища сорных растений. После того как оставшиеся сорняки снова пойдут в рост, подготовленную площадку желательно обработать любым гербицидом, разрешённым для использования в личных подсобных хозяйствах. Правда, сажать на этом месте культурные растения можно будет только на следующий год. Но лучше пропустить один сезон, чем в дальнейшем тратить все выходные на прополку.

Мульчирование

Предварительная подготовка поможет избавиться от большей части корневищных сорняков, однако не гарантирует, что они больше никогда не появятся. К тому же в цветник обязательно занесёт ветром семена сорных растений, которые есть в округе. Противостоять натиску агрессоров поможет мульчирование посадок органическими материалами: измельчённой корой, щепой, торфом и т. п. Мульча будет не только препятствовать росту сорняков, но и способствовать сохранению в почве влаги, что в свою очередь минимизирует полив, а значит, и трудозатраты.

Хитрости

Особо злостные сорняки умудряются прорваться в цветник, несмотря на все превентивные меры. К ним применяют «персональный подход», который помогает если не остановить, то существенно ослабить натиск агрессоров.

Сила лопуха - в корне. Сорняки - бесплатные поливитамины Подробнее

Например, сныть совсем не обязательно выдирать с корнем (к тому же сделать это, не оставив в земле хотя бы кусочка корневища, практически невозможно). Она не выживает без листьев, поэтому, регулярно обрывая их вместе с черешками, через некоторое время от неё можно избавиться.

Не стоит напрасно тратить время, выпалывая из цветника осот, пырей и тростник. Куда надёжнее и результативнее обработать их раствором гербицида, аккуратно нанеся его кисточкой на листья.

Подорожнику и одуванчику важно не дать обсемениться, поэтому их прополкой занимаются в начале сезона.

Кстати

Использовать для мульчирования в цветниках мраморную крошку, речную гальку и щебень - не лучшая идея. Во-первых, под них необходимо стелить подложку, например, из геотекстиля с вырезанными под растения отверстиями. Из-за этого делить и пересаживать многолетники впоследствии будет затруднительно. Во-вторых, эти материалы не мешают росту сорняков, которые успешно укореняются в такой отсыпке. Зато удалить их оттуда - дело трудоёмкое.

Мария ЮРАСОВА, Ирина ПЕТРЕНКО