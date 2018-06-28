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Сорняки в цветнике. Выбираем эффективную тактику борьбы

29.06.2018 12:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Сорняки в цветнике. Выбираем эффективную тактику борьбы
Справиться с вредными растениями в саду сложнее, чем в огороде. © / Фото из открытых источников

Подготовка

Борьбу с сорняками начинают уже на этапе закладки цветника. Выбранный под него участок перекапывают и тщательно выбирают корневища сорных растений. После того как оставшиеся сорняки снова пойдут в рост, подготовленную площадку желательно обработать любым гербицидом, разрешённым для использования в личных подсобных хозяйствах. Правда, сажать на этом месте культурные растения можно будет только на следующий год. Но лучше пропустить один сезон, чем в дальнейшем тратить все выходные на прополку.

Сорняки в цветнике. Выбираем эффективную тактику борьбы Сорняки наносят ответный удар. Чем их лучше «тяпать»?

Мульчирование

Предварительная подготовка поможет избавиться от большей части корневищных сорняков, однако не гарантирует, что они больше никогда не появятся. К тому же в цветник обязательно занесёт ветром семена сорных растений, которые есть в округе. Противостоять натиску агрессоров поможет мульчирование посадок органическими материалами: измельчённой корой, щепой, торфом и т. п. Мульча будет не только препятствовать росту сорняков, но и способствовать сохранению в почве влаги, что в свою очередь минимизирует полив, а значит, и трудозатраты.

Хитрости

Особо злостные сорняки умудряются прорваться в цветник, несмотря на все превентивные меры. К ним применяют «персональный подход», который помогает если не остановить, то существенно ослабить натиск агрессоров.

Сорняки в цветнике. Выбираем эффективную тактику борьбы
Сила лопуха - в корне. Сорняки - бесплатные поливитамины
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Например, сныть совсем не обязательно выдирать с корнем (к тому же сделать это, не оставив в земле хотя бы кусочка корневища, практически невозможно). Она не выживает без листьев, поэтому, регулярно обрывая их вместе с черешками, через некоторое время от неё можно избавиться.

Не стоит напрасно тратить время, выпалывая из цветника осот, пырей и тростник. Куда надёжнее и результативнее обработать их раствором гербицида, аккуратно нанеся его кисточкой на листья.

Подорожнику и одуванчику важно не дать обсемениться, поэтому их прополкой занимаются в начале сезона.

Сорняки в цветнике. Выбираем эффективную тактику борьбы Чем прикрыть почву, чтобы не росли сорняки?

Кстати

Использовать для мульчирования в цветниках мраморную крошку, речную гальку и щебень - не лучшая идея. Во-первых, под них необходимо стелить подложку, например, из геотекстиля с вырезанными под растения отверстиями. Из-за этого делить и пересаживать многолетники впоследствии будет затруднительно. Во-вторых, эти материалы не мешают росту сорняков, которые успешно укореняются в такой отсыпке. Зато удалить их оттуда - дело трудоёмкое.

Мария ЮРАСОВА, Ирина ПЕТРЕНКО

 
 
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В цветниках сорняки досаждают не меньше, чем в огороде. А справиться с ними там зачастую даже сложнее: в отличие от грядок, перекапывать клумбы с многолетниками...
 
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