Им доверяют аисты.​ Откуда могло пойти название «Лельчицы»?

На гербе Лельчиц - белый аист с дубовым венком. Не с тем ли, что упал с головы Беляны? ©

Случилось это на Уборти-реке. Ловил тут рыбу крепкий хлопец по прозванию Батян.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ БЕЛЯНЫ

Он же в туге жил. Причина на то была. Полюбил он девушку Беляну из соседнего селища. И она его полюбила. Уговорились меж собой, что как только скосят жито, уберут огороднину, пойдет он с выкупом к ее отцу. Но случилась беда.

Пришел праздник Лельник, выбрали Беляну богиней Лелей. Усадили на скамью дерновую, венок на голову положили. И тут в один миг налетел такой ветер, какого никогда не было. И Беляна исчезла. Один венок остался на зеленой скамье.

Бросился Батян искать девушку, но ни следа от нее не осталось. Никто не видел и не слышал о Беляне. А на то, что появилась одинокая аистиха, никто и внимания не обратил. Вон их сколько на реке да на болотах! Многие буслы звали ее в свое гнездо, но ни одному она не ответила.

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СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ

Пошел Батян к ведецу. Все рассказал рыбак старику о своей жизни. Ведец выслушал его, а потом спросил, видел ли тот аистиху на берегу Уборти.

- Твою Беляну лютый Чернобог унес. Но Лель был поблизости. Превратил ее в аистиху, и выскользнула она из рук подземного выдерца. Пойдешь по Уборти в полдневную сторону до каменищ. Их узнаешь. Других таких мест нет ни близко, ни далеко. Найдешь солнечный камень. Медовым его еще зовут. Потрешь камень о рубаху - смолой запахнет.

Сказал также, что карали должен сделать из тех камней и набросить их на шею аистихе. Тогда Беляна снова примет человечье обличье.

В конце лета улетела аистиха в далекие края. Знал Батян, что вернется она лишь в апреле. В тот же час и Батян собрался за чудо-камнем. Много земли выкопал или мало - никому не ведомо. Но открылся ему в глубине одной ямы солнечный камень. Набрал Батян две горсти камней, домой воротился.

Всю зиму он работал. К весне карали были готовы. Пахли они, как сосны в солнечный день, светились, как мед, из сот вытекающий. Прилетела долгожданная аистиха.

Раздумывал рыбак, как набросить карали на белую шею Беляны. И придумал. Вышел из челна и упал на песок. Как неживой лежит. Аисты все разлетелись кто куда, только аистиха осталась. Подошла она близко-близко к человеку. Смотрит безотрывно в его лицо.

Не стал Батян больше притворяться. Накинул карали на шею птицы. Та взмахнула крыльями. И раз, и другой, а не взлетает. Смотрит Батян, а перед ним его Беляна стоит.

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ПТИЦА ЛЕЛЕКА

С той поры Беляну уже и не звали Беляной. Дали ей люди имя Лелека. Может, от имени бога Леля? Или от названия птицы, которую многие живущие здесь люди лелекой звали?

В селище же, когда пришло время дать и ему имя, ту давнюю сказку вспомнили. Звалось оно по-разному. От «Лелеки» пошли «Лейчицы», «Лелчицы», «Ленчицы». Сегодня в Лельчицах живут рукастые, разумные, терпеливые и добрые люди. Не всем доверяют аисты, а на Уборти их сотни. У жилья плохих людей аисты не собираются.

Город впервые упоминается в 1569 году. Но летописцы записывали то, что видели, слышали, или переписывали чужое. Откуда было им знать, что поселились тут люди за много веков до того, как летописцы научились писать!

Виктор КРУКОВСКИЙ