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Неизвестные поставили на оживлённом перекрёстке Санкт-Петербурга батут, зажгли файеры и прыгали (ВИДЕО)
Необычный способом решили развлечься жители Санкт-Петербурга. Молодые люди установили батут на перекрестке и прыгали на нём с файерами.
Позже очевидцы вызван наряд полиции, однако к моменту прибытия правоохранителей батут, как и сами подростки, исчез.
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Неизвестные поставили на оживлённом перекрёстке Санкт-Петербурга батут, зажгли файеры и прыгали (ВИДЕО)
Позже очевидцы вызван наряд полиции, однако к моменту прибытия правоохранителей батут, как и сами подростки, исчез.
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