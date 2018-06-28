​Неизвестные поставили на оживлённом перекрёстке Санкт-Петербурга батут, зажгли файеры и прыгали (ВИДЕО)

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Необычный способом решили развлечься жители Санкт-Петербурга. Молодые люди установили батут на перекрестке и прыгали на нём с файерами.

Позже очевидцы вызван наряд полиции, однако к моменту прибытия правоохранителей батут, как и сами подростки, исчез.