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Баскетболисты сборной Беларуси уступили черногорцам и лишились шансов попасть на чемпионат мира

29.06.2018 12:18 — Разное | ОНТ  
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Мужская сборная Беларуси по баскетболу лишилась шансов на выход в финальную стадию чемпионата мира. В 5-м туре квалификации белорусы на выезде встречались с Черногорией. 

Нас устраивала только победа и, казалось, одержать её сборной по силам. Хорошее начало позволило уйти в отрыв на 10 очков. Но черногорцы быстро изменили ситуацию (во многом благодаря яркой игре лидеров: Милко Бьелицы и Дерека Нидхема). 

Провальной для белорусов стала третья четверть – «минус 13», отыграть которые не удалось. Как итог – поражение 69:80. Лучшим в рядах нашей сборной стал Артём Параховский, набравший 15 очков и совершивший 11 подборов. Следующий матч уже 30 июня против лидеров группы испанцев. 

 
 
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​Мужская сборная Беларуси по баскетболу лишилась шансов на выход в финальную стадию чемпионата мира. В 5-м туре квалификации белорусы на выезде встречались с...
 
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