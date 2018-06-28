Баскетболисты сборной Беларуси уступили черногорцам и лишились шансов попасть на чемпионат мира

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Мужская сборная Беларуси по баскетболу лишилась шансов на выход в финальную стадию чемпионата мира. В 5-м туре квалификации белорусы на выезде встречались с Черногорией.

Нас устраивала только победа и, казалось, одержать её сборной по силам. Хорошее начало позволило уйти в отрыв на 10 очков. Но черногорцы быстро изменили ситуацию (во многом благодаря яркой игре лидеров: Милко Бьелицы и Дерека Нидхема).

Провальной для белорусов стала третья четверть – «минус 13», отыграть которые не удалось. Как итог – поражение 69:80. Лучшим в рядах нашей сборной стал Артём Параховский, набравший 15 очков и совершивший 11 подборов. Следующий матч уже 30 июня против лидеров группы испанцев.