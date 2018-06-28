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​Россиянка воссоединилась с братом после 30 лет разлуки

29.06.2018 12:18 — Разное | ОНТ  
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Сотрудники Интерпола помогли жительнице города Зима Валентине Капшуковой найти своего брата, с которым она потеряла связь в 1986 году, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В конце 80-х мужчина покинул родной город, уехав в неизвестном направлении.

Долгие годы Валентина не прекращала поиски родственника. Она постоянно писала запросы в различные ведомства, пыталась найти брата с помощью телевидения, а в итоге помогли ей полицейские. Сотрудники местных правоохранительных органов выяснили, что мужчина не живёт на территории России, тогда его розыском занялся Интерпол, представители которого общались с Валентиной, выяснили все необходимые сведения и пришли к выводу, что её брата нужно искать в странах Европы. Спустя несколько недель мужчину нашли, оказалось, что он давно живёт в Гродно.

Контакты брата передали Валентине Капшуковой, она сразу позвонила ему и сейчас готовится приехать к нему в гости в Беларусь. Женщина призналась, что уже и не надеялась увидеть брата, и тут произошло чудо.

 
Теги: Гродно
 
 
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В конце 80-х мужчина покинул родной город, уехав в неизвестном направлении.
 
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