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Порядок въезда, пребывания, трудоустройства...

29.06.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Порядок въезда, пребывания, трудоустройства...

  иностранных граждан на территории Республики Беларусь


Иностранцы,  находящиеся в Республике Беларусь, в течении пяти суток, за исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, обязаны зарегистрироваться в органе внутренних дел, гостиницах, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, расположенных по месту проживания иностранца. Иностранцы обязаны проживать в Республике Беларусь только по тому месту жительства, по которому они зарегистрированы в органах регистрации. При смене места жительства иностранец обязан зарегистрироваться в течении пяти суток в органах регистрации по новому месту проживания.

 Регистрация иностранцев в органах внутренних дел производится на основании личных заявлений. При этом:

- граждане государств с визовым режимом въезда на территорию Республики Беларусь регистрируются на срок, указанный в их личном  обращении, но не более срока действия визы Республики Беларусь;

- регистрация граждан государств с безвизовым режимом въезда – осуществляется на срок указанный в их личном заявлении, но не более 90 суток в календарном  году.

С 12 февраля 2017 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 года №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документом предусматривается установление безвизового порядка въезда в Беларусь на срок не более 5 суток со дня въезда для граждан 80 государств через пункт пропуска Государственной границы Национальный аэропорт Минск. Установленный порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из Российской Федерации, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты Российской Федерации.

За регистрацию и продление срока действия  регистрации с иностранцев взимается государственная пошлина в порядке и размерах установленных законодательством Республики Беларусь (1 базовая величина).

В соответствии со статьёй 3 Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного государства (далее – Соглашение) и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение граждане Российской Федерации, прибывшие в Республику Беларусь, освобождаются от регистрации в течение 90 дней с даты въезда.

В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о безвизовых поездках граждан граждане Украины имеют право находиться на территории Республики Беларусь до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.

Граждане Украины освобождаются от регистрации в компетентных органах по месту их пребывания на территории Республики Беларусь сроком до 30 дней с даты въезда при наличии у них отметки в паспорте компетентного органа, проставленной при въезде на территорию Республики Беларусь.

В случае, если период пребывания граждан Украины на территории Республики Беларусь превышает 30 дней, регистрация осуществляется соответствующим компетентным органом с соблюдением действующих правил.

С 29 января 2015 года вступило в силу Соглашение между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о порядке пребывания граждан Республики Беларусь на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Республики Беларусь.

         В соответствии со статьёй 1 Соглашения, граждане Республики Казахстан освобождаются от регистрации в течении 30 календарных дней с даты их въезда и могут пребывать на территории Беларуси свыше 30 суток, оформив регистрацию в компетентных органах.

         В соответствии с пунктом 8 статьи 97 Договора о ЕАЭС граждане Армении и Республики Казахстан, прибывшие в Республику Беларусь на срок менее 30 суток, освобождаются от заполнения миграционной карты. При этом граждане Армении освобождаются от регистрации в компетентных органах в течении 5 дней с момента въезда в Республику Беларусь только в том случае, если они заключили трудовые или гражданско-правовые договоры с работодателем или заказчиком работ (услуг).

До окончания срока действия регистрации иностранцы должны выехать из Республики Беларусь, или продлить срок действия регистрации, или оформить в установленном порядке разрешение на временное или постоянное проживание в Республике Беларусь.

С 12 августа 2015 года вступил в силу Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года.

         При заключении гражданами Кыргызской Республики в течении пяти рабочих дней с момента въезда в Республику Беларусь трудовых или гражданско-правовых договоров с работодателем или заказчиком работ (услуг) Республики Беларусь, срок их пребывания без регистрации, в том числе и членов их семей, продлевается до 30 суток с момента въезда.

Граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Армении могут осуществлять трудовую деятельность на территории Республики Беларусь на основании трудового договора, заключенного с работодателем.

Осуществление гражданами Украины трудовой деятельности в Республике Беларусь допускается в соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» и других актов законодательства Республики Беларусь, если занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь.

Граждане Украины могут осуществлять трудовую деятельность в Республике Беларусь при условии получения специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь и заключения трудового договора.

Получить сведения о наличии востребованных свободных рабочих мест можно в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь www.mintrud.gov.by в общереспубликанском банке вакансий (раздел «Вакансии» - «Сведения о наличии вакансий с предоставлением жилого помещения в организациях Республики Беларусь»). Данные о вакансиях (контактные телефоны, адреса организаций и предприятий) систематически обновляются.

По вопросам, связанным с приемом на работу и предоставлением жилья, заявителю необходимо обращаться непосредственно к нанимателям, которым принадлежит право принятия решений по этим вопросам.

Для трудоустройства в Республике Беларусь граждан Украины, не имеющих разрешений на постоянное проживание, наниматель обязан получить специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь на гражданина Украины в Управлении по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома.

Для получения специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь наниматель представляет:

- заявление установленного образца;

- ксерокопию национального паспорта (трудящегося-мигранта);

- документ, подтверждающий внесение платы в размере пяти базовых величин.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30.08.2014 года №420 наниматели Республики Беларусь, привлекающие граждан Украины (проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, как правило не менее года), для осуществления трудовой деятельности, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы и специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь. При этом Указ применяется в отношении указанной категории граждан Украины только в отношении тех, кто прибыл в струну и впервые обратился за получением одного из перечисленных разрешений. При обращении нанимателя Республики Беларусь за продлением специального разрешения гражданину Украины, государственная пошлина уплачивается в полном объеме.

После получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы наниматель Республики Беларусь обязан заключить трудовой договор с иностранным работником и зарегистрировать его в подразделении по гражданству и миграции, в месячный срок со дня его заключения.

         Оформив на работу иностранного гражданина, наниматель обязан принять меры по соблюдению им законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь.

         Иностранным гражданам, прибывшим в Республику Беларусь для занятия трудовой деятельностью (после заключения трудового договора), может быть выдано разрешение на временное проживание – на срок пребывания, но не более одного года.

         Для получении разрешения на временное проживание иностранные граждане представляют в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел:

         - заявление установленного образца;

         - документ, подтверждающий наличие основания для получения для получения разрешения на временное проживание (специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью (при необходимости), трудовой договор);

         - документ, подтверждающий законность пребывания иностранца на территории Республики Беларусь (миграционная карта с отметкой о регистрации);

         - документ для выезда за границу;

- документ, подтверждающий возможность проживания по месту предполагаемого временного проживания;

- документ об уплате государственной пошлины.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30.08.2014 года №420 граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей Украины, как правило не менее года, и прибывшие в Республику Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на временное и постоянное проживание в Республике Беларусь. При обращении граждан Украины за получением второго и последующих разрешений на временное проживание, они обязаны уплатить государственную пошлину в полном объеме.

Нарушение иностранными гражданами Правил пребывания в Республике Беларусь, в том числе и порядка занятия трудовой деятельностью, влечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до пятидесяти базовых величин или депортации (ч.1 ст.23.55 КоАП Республики Беларусь).

Деяния, предусмотренные частью 1 статьи 23.55, совершенные повторно в течении одного года после наложения административного взыскания, влекут наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с депортацией или без депортации или депортацию (ч. 6 ст. 23.55 КоАП Республики Беларусь).

Использование иностранца для осуществления трудовой деятельности с нарушением установленного порядка, а также предоставление жилого или иного помещения для проживания иностранному гражданину и лицу без гражданства, находящемуся в Республике Беларусь с нарушением правил пребывания, влечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до двадцати базовых величин (ч.4 ст.23.55 КоАП Республики Беларусь).

Кроме того, иностранец может быть выслан из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, если он не может быть подвергнут депортации. Любое правонарушение в той или иной степени, посягая на правопорядок как составную часть общественного порядка, тем самым посягает на общественный порядок, существующий в данном социуме.

Уважаемые граждане, не нарушайте законодательство Республики Беларусь.

 Л.А.Квашевич, начальник отделения по гражданству и миграции Ивацевичского РОВД, майор милиции.                                                                 

 
Теги: Минск
 
 
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  иностранных граждан на территории Республики Беларусь
 
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