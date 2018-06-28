ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безвиз для иностранцев предлагается увеличить до 15-10 дней

29.06.2018 12:08 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Решение об увеличении срока пребывания иностранцев без визы в Беларуси приняло министерство туризма и спорта.

Об этом сообщил журналистам глава ведомства Сергей Ковальчук 29 июня.

Он отметил, что Беларусь нацелена на развитие медицинского туризма, поэтому безвиз целесообразно увеличить. Планируется также увеличить количество стран, граждане которых смогут приезжать в Беларусь, не оформляя визу на эти дни.

«Все предложения представлены компетентным органам одним пакетом. Наша позиция: больше стран - больше дней», - выразил Ковальчук точку зрения Минспорта и туризма.

Чиновник отметил, что вопрос продления срока безвизового режима вынесен на обсуждение, и больше всего вопросов будет со стороны провоохранителей. Но при правильном подходе все можно организовать.

Напомним, глава белорусского МИД Владимир Макей в октябре прошлого года сообщил в интервью изданию Financial Times, что Беларусь рассматривает возможность увеличить действие безвиза для иностранцев до 30 дней.

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января 2017 года, он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и проч. - всего 80 стран. С 12 февраля, когда начал действовать пятидневный визовый режим, Беларусь посетили 1108 иностранцев из 46 стран.

А 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью. Глава Роспотребнадзора заявила, что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение об увеличении срока пребывания иностранцев без визы в Беларуси приняло министерство туризма и спорта. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Сергей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус завоевал золото на юниорском ЧЕ (U-18) по дзюдо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика