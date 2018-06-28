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Безвиз для иностранцев предлагается увеличить до 15-10 дней
Решение об увеличении срока пребывания иностранцев без визы в Беларуси приняло министерство туризма и спорта.
Об этом сообщил журналистам глава ведомства Сергей Ковальчук 29 июня.
Он отметил, что Беларусь нацелена на развитие медицинского туризма, поэтому безвиз целесообразно увеличить. Планируется также увеличить количество стран, граждане которых смогут приезжать в Беларусь, не оформляя визу на эти дни.
«Все предложения представлены компетентным органам одним пакетом. Наша позиция: больше стран - больше дней», - выразил Ковальчук точку зрения Минспорта и туризма.
Чиновник отметил, что вопрос продления срока безвизового режима вынесен на обсуждение, и больше всего вопросов будет со стороны провоохранителей. Но при правильном подходе все можно организовать.
Напомним, глава белорусского МИД Владимир Макей в октябре прошлого года
А 6 февраля
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Решение об увеличении срока пребывания иностранцев без визы в Беларуси приняло министерство туризма и спорта. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Сергей...
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