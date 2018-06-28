Безвиз для иностранцев предлагается увеличить до 15-10 дней

Решение об увеличении срока пребывания иностранцев без визы в Беларуси приняло министерство туризма и спорта.

Об этом сообщил журналистам глава ведомства Сергей Ковальчук 29 июня.

Он отметил, что Беларусь нацелена на развитие медицинского туризма, поэтому безвиз целесообразно увеличить. Планируется также увеличить количество стран, граждане которых смогут приезжать в Беларусь, не оформляя визу на эти дни.

«Все предложения представлены компетентным органам одним пакетом. Наша позиция: больше стран - больше дней», - выразил Ковальчук точку зрения Минспорта и туризма.

Чиновник отметил, что вопрос продления срока безвизового режима вынесен на обсуждение, и больше всего вопросов будет со стороны провоохранителей. Но при правильном подходе все можно организовать.

Напомним, глава белорусского МИД Владимир Макей в октябре прошлого года сообщил в интервью изданию Financial Times, что Беларусь рассматривает возможность увеличить действие безвиза для иностранцев до 30 дней.

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января 2017 года, он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и проч. - всего 80 стран. С 12 февраля, когда начал действовать пятидневный визовый режим, Беларусь посетили 1108 иностранцев из 46 стран.