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Верхнедвинские ветераны укрепляют связи с друзьями из Себежа
29.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Возраст – всего лишь дата в паспорте. А если человек активен, бодр, молод душой, то не так уж и важно, сколько ему лет.
Ветераны — почётные гости на ежегодных встречах партизан и подпольщиков на Кургане Дружбы и международном молодёжном лагере «Бе-La-Русь». А ещё они укрепляют добрососедские отношения с ветеранами соседних стран.
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> Возраст – всего лишь дата в паспорте. А если человек активен, бодр, молод душой, то не так уж и важно, сколько ему лет. Ветераны — почётные гости на ежегодных...
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