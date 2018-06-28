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Верхнедвинские ветераны укрепляют связи с друзьями из Себежа

29.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Верхнедвинские ветераны укрепляют связи с друзьями из Себежа

Возраст – всего лишь дата в паспорте. А если человек активен, бодр, молод душой, то не так уж и важно, сколько ему лет.

Ветераны — почётные гости на ежегодных встречах партизан и подпольщиков на Кургане Дружбы и международном молодёжном лагере «Бе-La-Русь». А ещё они укрепляют добрососедские отношения с ветеранами соседних стран.
Тесную связь поддерживают председатель Верхнедвинской ветеранской организации М. Я. Добранов и ветеранской организации Себежского района Б. В. Вакарин. Ежегодно встречаются на Кургане Дружбы, поздравляют с праздничными датами.
По приглашению российской стороны наши ветераны несколько раз приезжали на торжественные митинги, возлагали цветы и венки к мемориалу, установленному в честь партизан-подпольщиков на высоте Куксиха в Себежском районе. К ним присоединялись и участники клуба «Ветеран».
Кстати, клуб «Ветеран» не раз принимал участие в международном фестивале ветеранских хоровых коллективов «Добрая примета» в Себеже.
— Набирает оборот межрайонная открытая спартакиада ветеранских организаций, — говорит М. Я. Добранов. – В прошлом году участие в ней приняли команды Верхендвинского, Россонского и Миорского районов. Нынче поучаствовать в спортивных баталиях пожелали команды из Браслава и Шарковщины. А поскольку для спорта, как и для дружбы, нет границ, пригласим и наших друзей из Себежа, и тогда спартакиада станет международной.
Анна ЗИМАЦКАЯ.

 
 
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