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В Верхнедвинске открылась новая спортивная площадка

29.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Открытие новой хоккейной площадки стало ещё одним приятным подарком городу в преддверии областного праздника «Дожинки-2018».

В Верхнедвинске открылась новая спортивная площадка 

Первые шаги в большой спорт многие будущие спортсмены делают именно в своих дворах. И кто знает, может кто-то из верхнедвинцев сможет вырасти в большого мастера, как это сделали Руслан Куксенок, Дмитрий Нарубин, Егор Ясюк, Никита Неспляк, Владимир Бухаленков, прославляющие верхнедвинскую хоккейную школу в различных уголках СНГ. И сейчас команды детей и подростков района неоднократно становились чемпионами и призерами областных и республиканских соревнований по хоккею.
Благодаря усилиям руководства района и проектно-строительного предприятия КУППСП «Полоцксельстрой» в Верхнедвинске стало возможным открытие хоккейной площадки.

В Верхнедвинске открылась новая спортивная площадка
Юных спортсменов и гостей приветствовал председатель райисполкома Игорь Маркович.
— Всё, что мы делаем – мы делаем сугубо для вас, — подчеркнул Игорь Иванович. — Уверен, что площадка будет активно использоваться. А юные спортсмены повторят тот результат, который был достигнут нашими ребятами, получившими в своё время главный приз республиканских соревнований «Золотая шайба».
В обустройстве площадки принимали участие многие верхнедвинцы. Создали целый спортивный комплекс, который стал уже визитной карточкой города. И хоккейная площадка — не последний объект, который будет здесь. Буквально через пару месяцев рядом появится открытая комплексная площадка с искусственным покрытием. Можно будет играть в футбол, волейбол, баскетбол и теннис. Через некоторое время приступим к строительству детской спортивной площадки.
Заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Вячеслав Богушевич рассказал, что строительство хоккейной площадки запланировали больше года назад. Областной бюджет выделил средства – 100 тысяч рублей. Теперь это современная уличная площадка без раскосов с прямыми столбиками, забетонированная. Для бортов использовали надежный пластик, установили калитки, технологические ворота. Положили резину, установили скамейки для запасных игроков.
Вячеслав Богушевич поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве — «Полоцксельстрой» (руководитель А. М. Семенов), ДРСУ-143 (М. В. Роговский), Верхнедвинское ПМС (В. В. Фомин), РЭС (А. В. Мателенок), Верхнедвинский участок ДСУ №2 (П. А. Стаменок), РОЧС (В. Н. Кришталевич), ГРУПП ЖКХ (С. Н. Жуков). Предприниматели района также оказывают помощь спорту – свой вклад внесли ООО «АквилонГрупп» в лице Валерия Вершиловского, ЧУТП «Влад-Гермес» — Сергей Кухаренок, ИП Валерий Урбан.
Отдельные слова благодарности Вячеслав Богушевич высказал райисполкому за развитие спорта в районе, поддержание инициативы и воплощение идей.
И, конечно, самых теплых слов заслуживают жители района, которые собирали средства во время субботника.
И вот наступил торжественный момент открытия хоккейной площадки. Красную ленточку перерезали председатель райисполкома И. И. Маркович, заведующий сектором спорта и туризма райисполкома В. А. Богушевич, директор подрядной организации КУППСП «Полоцксельстрой» А. М. Семенов.
Праздничную программу начало торжественное шествие юных спортсменов. Аплодисментами встречали скейтбордистов и роллеров, которые продемонстрировали свое мастерство. Как всегда впечатляюще выступили каратисты спортивного клуба киокушинкай карате-до «Витязь» (руководитель В. В. Иванов). И, конечно же, ярким моментом стало выступление спортсменов сборной хоккейной команды «Двина» (тренер Р. А. Куксенок).
Все желающие смогли принять участие в спортивных состязаниях. Первое символическое вбрасывание мяча сделал глава района И. И. Маркович.
— К «Дожинкам» готовится ряд спортивных объектов – стадион, ФОК, спортзал, комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием, — прокомментировал Вячеслав Богушевич. — Среди увлечений современной молодежи набирает популярность новый вид спорта – скейтборд. Для наших экстремалов планируется приобретение и установка скейтпарка.
Сектор спорта и туризма райисполкома благодарит ДЮСШ (директор С. А. Езерская), ФСК (директор С. Г. Томашевич), работников культуры ведущую Ольгу Шакель, звукооператора Дмитрия Рутковского, преподавателя ДШИ Ксению Судник – за организацию и проведение праздника.
Ксения КОВАЛЁНОК.
Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.

 
 
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> Открытие новой хоккейной площадки стало ещё одним приятным подарком городу в преддверии областного праздника «Дожинки-2018».   Первые шаги в большой спорт...
 
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