Мастер из Верхнедвинска создаёт уникальные изделия из глины

Татьяна Гузева – мастер Дома ремёсел. Её увлечение – глина, из которой творит уникальные свистульки, панно, колокольчики, сувениры. Причём каждое изделие не похоже на другое.

По образованию Татьяна Андреевна — учитель истории, а в душе – художник.

— Я всё время чем-то увлекалась и толком не знала, где проявить себя, — говорит мастерица. – В 2015 году пригласили на работу в Дом ремёсел, где нужен был мастер по работе с глиной. Поставила перед собой задачу – освоить это ремесло. Так и началась моя «дружба» с удивительным природным материалом.

Самостоятельно по книгам, роликам в интернете, посещая выставки, советуясь с другими мастерами, освоила азы работы с глиной. Дальше сделала исконно белорусский сувенир – свистульку. Причём оформленную с элементами, свойственными данной местности. Держит связь с районным краеведческим музеем, сотрудник которого Юрий Карасёв подсказывает, как были украшены керамические изделия Верхнедвинщины в прошлом.

Как признаётся мастер – только опытным путём пришла к разным оттенкам изделий. Готовит обольскую глину по специальной технологии, используя натуральные компоненты и задымление.

Татьяна Андреевна придумала бренд «Гвалт Верхнядзвінскі» — мифологическое существо похожее на зубра. Сейчас работает над созданием сувенира для “Дожинок” в Верхнедвинске.

На фольклорно-обрядовом фестивале в Гомеле её свистульки произвели такое сильное впечатление, что представитель жюри забрал образец в Академию наук Беларуси.

К ней с удовольствием приходят на занятия дети. Щедро делится с ними секретами мастерства.

Говорит, что для творчества надо вдохновение и хорошее настроение, только тогда получаются замечательные изделия. Поэтому посещает мастер-классы и выставки и учится новому. Сейчас осваивает гончарный круг, так что вскоре мы увидим керамическую посуду и горшки в её исполнении.

В ближайшем будущем работы Татьяны Гузевой будут выставлены на “Славянском базаре” в конкурсе “Гліна спявае” с традиционной игрушкой Верхнедвинщины. Несомненно, эти изделия соберут много почитателей, ведь в них душа мастера и живое тепло белорусской культуры.

Лариса ЗАЙЦЕВА.