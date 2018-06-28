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​Лучшая песня XXI века: эксперты Rolling Stone назвали главный музыкальный хит столетия

29.06.2018 12:44 — Разное | ОНТ  
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Американский журнал Rolling Stone, посвящённый поп-культуре, составил список ста лучших песен XXI века.

Эксперты издания отдали первую строчку композиции Crazy in Love, которую исполнила американская певица Бейонсе (это трек с дебютного альбома артистки Dangerously in Love 2003 года). В записи песни участвовал и супруг певицы – рэпер Джей-Зи.

В тройке лучших также оказались треки Paper Planes британской певицы M. I. A и Seven Nation Army группы The White Stripes.

Последней строчки в списке ста лучших песен XXI века, по мнению экспертов журнала, заслужила песня Gasolina, которую исполнил пуэрториканский артист Дэдди Янки.

 
 
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Последней строчки в списке ста лучших песен XXI века, по мнению экспертов журнала, заслужила песня Gasolina.
 
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