Порядок назначения и выплаты пособия на погребение регулируются Законом Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле», а также постановлением Совмина от 10 июля 2015 №585, которым утверждено Положение о порядке выплаты пособия на погребение и порядке возмещения расходов на погребение специализированной организации.

Пособие на погребение выплачивается в размере средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти, а в случае смерти инвалида Великой Отечественной войны, лица, получавшего пенсию за особые заслуги перед республикой, — в размере двухмесячной суммы назначенной ему пенсии, но не менее указанной выше величины.

Периоды уплаты обязательных страховых взносов на государственное социальное страхование для назначения пособия на погребение в случае смерти лица, на которое в течение не менее 10 лет распространялось государственное социальное страхование, и уплачивались взносы, подтверждаются за время:

до 1 января 2003 г. – трудовой книжкой, справками о работе умершего;

с 1 января 2003 г. – справкой ФСЗН.

Обращение за пособием (материальной помощью) на погребение может осуществляться в течение 6 месяцев после возникновения права на него (с даты смерти).

Выплата пособия осуществляется в течение одного рабочего дня со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – в течение одного месяца.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ:

— бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь – в случае смерти лица, на которое на дату смерти или в течение не менее 10 лет распространялось государственное социальное страхование и за него либо им самим уплачивались обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование. Выплата осуществляется через управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома (далее — управление);

— местного бюджета – в случае смерти лица, за которое либо которым не уплачивались на дату смерти обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование или уплачивались менее 10 лет, не являвшегося пенсионером, зарегистрированного на день смерти на территории соответствующей административно-территориальной единицы, или смерти его детей, не достигших 18-летнего возраста (обучающихся – 23-летнего возраста). Выплата осуществляется через управление;

— республиканского бюджета или соответствующего государственного органа.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ

В случае смерти пенсионера:

1. Заявление.

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.

3. Справка о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована в Республике Беларусь.

4. Свидетельство о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована за пределами Республики Беларусь.

5. Справка о проведении похорон (в случае смерти пенсионера, который находился в доме–интернате).

Оформление документов на выплату пособия на погребение пенсионеров осуществляется в управлении по труду, занятости и социальной защите того района, пенсионером которого на день смерти являлся умерший.

В случае смерти безработных, а также зарегистрированных в установленном порядке в службе занятости, их детей, не достигших 18–летнего возраста (учащихся – 23-летнего возраста):

1. Заявление лица, взявшего на себя организацию погребения умершего.

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.

3. Справка о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована в Республике Беларусь.

4. Свидетельство о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована за пределами Республики Беларусь.

5. Свидетельство о рождении – в случае смерти ребенка (детей).

6. Справка о том, что умерший в возрасте от 18 до 23 лет на день смерти являлся обучающимся или воспитанником учреждения образования, — в случае смерти лица от 18 до 23 лет.

7. Трудовая книжка безработного.

Более подробную информацию по данному вопросу вы можете получить в управлении по адресу: г. Червень пл.Свободы, 1 в кабинете №14 или по телефону 28518.

Елена Власенко, главный специалист отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Червенского райисполкома