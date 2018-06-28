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Здравствуйте, люди! Мы родились! (Май, 2018)
29.06.2018 — Разное | Асiповiцкi край
В мае отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные:
В городе Осиповичи: Платон Пархимович, Кирилл Викторчик, Никита Афонин, Тимур Бродко, Елизавета Луцик, Артём Давидян, Павел Савенко, Яна Ковширко, Злата Соболько, Дмитрий Ермаковец, Дарья Шкурина, Варвара Бугор, Тимофей Кузнецов, Иван Елин, Милена Коржова, Виолетта Скребец, Руслана Новикова, Дмитрий Зубрицкий, Мария Ореховская, Алексей Швед, Виталина Баракина, Елизавета Устинчик, Артур Овсянников, Матвей Карасик, Платон Соколов, Елисей Дешковец, Никита Карчевский, Майя Ковалевская, Макар Санкович, Артём Тужиков, Трофим Митинев, Роман Брагинец, Варвара Матус.
В населенных пунктах Осиповичского района: Милана Жданович, Ксения Аскирка (Лапичи), Мирослава Казакова, Варвара Стельмах (Жорновка), Алина Шпакова, Вероника Головенская, Ульяна Леонова, София Ман (Елизово), Ярослав Зиновенко (Погорелое), Виктория Лагунова (Ручей), Карина Буяк (Липень), Никита Котов (Татарка), Кристина Ковальчук (Ясень), Иван Король (Радутичи), Виктория Макарова (станция Ясень).
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В мае отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные: В городе Осиповичи: Платон Пархимович, Кирилл Викторчик, Никита Афонин, Тимур...
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