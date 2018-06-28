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Поддержание порядка. Важно ли это?

29.06.2018 — Разное | Лоевский край  
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Порядок на земле – визитная карточка Гомельской области.
Уже который год особое внимание уделяется поддержанию порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов.
Эта задача остается актуальной и сейчас.
Многочисленные нарушения земельного законодательства выявляются у граждан, имеющих земельные участки. Зачастую это связано не только с общей культурой, но и с элементарным  незнанием своих обязанностей.
Вместе с тем, эти обязанности закреплены в законодательстве.
Использовать предоставленные земельные участки в соответствии с их целевым назначением, благоустраивать и эффективно использовать земельные участки – это незыблемые правила, соблюдение которых государство может обеспечивать средствами принуждения.
На соответствующие государственные органы возложен контроль за использованием и охраной земель, в том числе за исполнением вышеназванных обязанностей.
Законодательством предусмотрена ответственность за нарушения требований по охране земель в виде штрафа. Размер штрафа, налагаемого на гражданина, составляет до двадцати базовых величин (до 490 рублей).
Сумма не малая, а потому должна заставить задуматься владельцев земельных участков о своей добросовестности.
Справочно: За 2017 год за нарушение законодательства об охране и использовании земель землеустроительными службами горрайисполкомов выдано 28789 предписаний и привлечено к административной ответственности 2778 землепользователей, сумма штрафов превысила 150 тысяч рублей.
Около  60% нарушений  связано с невыполнение землепользователями требований по охране земель.
2018 год объявлен в Республике Беларусь Годом малой родины!
Для одних — это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других — кусочек дикой природы, который радует глаз и дарил чувство покоя.
Мы призываем не остаться в стороне, а личным примером  показать, привить нашим детям чувство ответственности за свою малую родину, за свой дом, огород, свой клочок земли.
От вклада каждого из нас в наведение порядка на земле зависит благосостояние, процветание и красота нашей страны!
Земля требует заботы! Надо дорожить тем, без чего мы не можем жить!!!

А.Э. Юрчик,

заместитель начальника отдела организации земельных отношенийземлеустроительной службы Гомельского областного исполнительного комитета.

 
 
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Порядок на земле – визитная карточка Гомельской области. Уже который год особое внимание уделяется поддержанию порядка на земле и благоустройству территорий...
 
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