Поддержание порядка. Важно ли это?

Порядок на земле – визитная карточка Гомельской области.

Уже который год особое внимание уделяется поддержанию порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов.

Эта задача остается актуальной и сейчас.

Многочисленные нарушения земельного законодательства выявляются у граждан, имеющих земельные участки. Зачастую это связано не только с общей культурой, но и с элементарным незнанием своих обязанностей.

Вместе с тем, эти обязанности закреплены в законодательстве.

Использовать предоставленные земельные участки в соответствии с их целевым назначением, благоустраивать и эффективно использовать земельные участки – это незыблемые правила, соблюдение которых государство может обеспечивать средствами принуждения.

На соответствующие государственные органы возложен контроль за использованием и охраной земель, в том числе за исполнением вышеназванных обязанностей.

Законодательством предусмотрена ответственность за нарушения требований по охране земель в виде штрафа. Размер штрафа, налагаемого на гражданина, составляет до двадцати базовых величин (до 490 рублей).

Сумма не малая, а потому должна заставить задуматься владельцев земельных участков о своей добросовестности.

Справочно: За 2017 год за нарушение законодательства об охране и использовании земель землеустроительными службами горрайисполкомов выдано 28789 предписаний и привлечено к административной ответственности 2778 землепользователей, сумма штрафов превысила 150 тысяч рублей.

Около 60% нарушений связано с невыполнение землепользователями требований по охране земель.

2018 год объявлен в Республике Беларусь Годом малой родины!

Для одних — это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других — кусочек дикой природы, который радует глаз и дарил чувство покоя.

Мы призываем не остаться в стороне, а личным примером показать, привить нашим детям чувство ответственности за свою малую родину, за свой дом, огород, свой клочок земли.

От вклада каждого из нас в наведение порядка на земле зависит благосостояние, процветание и красота нашей страны!

Земля требует заботы! Надо дорожить тем, без чего мы не можем жить!!!

А.Э. Юрчик,

заместитель начальника отдела организации земельных отношенийземлеустроительной службы Гомельского областного исполнительного комитета.