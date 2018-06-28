|
Успеть нельзя опоздать. К 3 июля возле слуцкого музея благоустраивают территорию
29.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Здание Слуцкого краеведческого музея, долгое время находившееся за временным ограждением, открылось обывателю. Работы на кровле и фасаде здания сегодня практически завершены, за «внутрянку» ещё не брались.
По информации SlutskGorod, поступило распоряжение к 3 июля снять ограждение и благоустроить территорию вокруг музея. На место брошены дополнительные бригады строителей, сегодня у входа в здание работает погрузчик, ведётся укладка тротуарной плитки.
— Движение сумасшедшее. Если бы начали работать хотя бы за две недели, обошлось бы без лишней суеты, — делится один из работников.
Как ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здание Слуцкого краеведческого музея, долгое время находившееся за временным ограждением, открылось обывателю. Работы на кровле и фасаде здания сегодня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)