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Успеть нельзя опоздать. К 3 июля возле слуцкого музея благоустраивают территорию

29.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Здание Слуцкого краеведческого музея, долгое время находившееся за временным ограждением, открылось обывателю. Работы на кровле и фасаде здания сегодня практически завершены, за «внутрянку» ещё не брались.

По информации SlutskGorod, поступило распоряжение к 3 июля снять ограждение и благоустроить территорию вокруг музея. На место брошены дополнительные бригады строителей, сегодня у входа в здание работает погрузчик, ведётся укладка тротуарной плитки. 

— Движение сумасшедшее. Если бы начали работать хотя бы за две недели, обошлось бы без лишней суеты, — делится один из работников. 

Успеть нельзя опоздать. К 3 июля возле слуцкого музея благоустраивают территорию

Как ранее сообщалось, ремонт Слуцкого краеведческого музея начался в 2016 году, необходимые средства в размере порядка 900 тыс рублей выделялись в том числе из Минского областного бюджета. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Здание Слуцкого краеведческого музея, долгое время находившееся за временным ограждением, открылось обывателю. Работы на кровле и фасаде здания сегодня...
 
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