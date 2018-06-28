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Жлобинская швейная фабрика открыла ещё один магазин «ФРАНТишка» в Минске
29.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Жлобинская швейная фабрика продолжает расширять инфраструктуру своих объектов, реализующих продукцию предприятия под собственной торговой маркой «ФРАНТишка».
Так в Минске, в торгово-развлекательном центре «Титан», открылся очередной фирменный магазин с одноимённым названием, в котором представлен широкий ассортимент изделий жлобинских швейников.
В продажу уже поступила одежда делового стиля, куртки и ветровки, комбинезоны, платья и сарафаны, комплекты и многое другое.
Среди представленных моделей – все четыре сезона как для девочек, так и для мальчиков всех возрастных групп.
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Жлобинская швейная фабрика продолжает расширять инфраструктуру своих объектов, реализующих продукцию предприятия под собственной торговой маркой...
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