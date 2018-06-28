Жлобинская швейная фабрика открыла ещё один магазин «ФРАНТишка» в Минске

Жлобинская швейная фабрика продолжает расширять инфраструктуру своих объектов, реализующих продукцию предприятия под собственной торговой маркой «ФРАНТишка».

Так в Минске, в торгово-развлекательном центре «Титан», открылся очередной фирменный магазин с одноимённым названием, в котором представлен широкий ассортимент изделий жлобинских швейников.

В продажу уже поступила одежда делового стиля, куртки и ветровки, комбинезоны, платья и сарафаны, комплекты и многое другое.

Среди представленных моделей – все четыре сезона как для девочек, так и для мальчиков всех возрастных групп.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "