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Жлобинская швейная фабрика открыла ещё один магазин «ФРАНТишка» в Минске

29.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобинская швейная фабрика открыла ещё один магазин «ФРАНТишка» в Минске

Жлобинская швейная фабрика продолжает расширять инфраструктуру своих объектов, реализующих продукцию предприятия под собственной торговой маркой «ФРАНТишка».

Так в Минске, в торгово-развлекательном центре «Титан», открылся очередной фирменный магазин с одноимённым названием, в котором представлен широкий ассортимент изделий жлобинских швейников.

В продажу уже поступила одежда делового стиля, куртки и ветровки, комбинезоны, платья и сарафаны, комплекты и многое другое.

Среди представленных моделей – все четыре сезона как для девочек, так и для мальчиков всех возрастных групп.

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Теги: Минск
 
 
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Жлобинская швейная фабрика продолжает расширять инфраструктуру своих объектов, реализующих продукцию предприятия под собственной торговой маркой...
 
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