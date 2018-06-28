Хойникские милиционеры пресекают воровство в сельском хозяйстве





Ежегодно Хойникский РОВД выявляет преступления и правонарушения, где предметом преступного посягательства выступают горюче-смазочные материалы.

Основу преступлений, совершаемых на Хойникщине, составляют кражи и присвоения или растраты. Наиболее криминогенными в этой сфере оказывается агропромышленный комплекс, при этом большинство преступлений и правонарушений совершается в период посевной и уборочной компаний. Это становится возможным из-за недостаточного контроля руководителями предприятий за бережным хранением и рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов.

Только в истекшем периоде 2018 года сотрудники РОВД выявили более 30 фактов хищений товароматериальных ценностей с объектов агропромышленного комплекса, изъяли и вернули в сельскохозяйственные организации 873 кг комбикорма, 605 кг зерновых, 290 л дизельного топлива, 33 л молока, 705 кг силоса и 101 кг пестицидов.

В текущем году сотрудники хойникской милиции продолжат уделять внимание учёту приходования, движения и оборота, а также расходования и списания топлива и горюче-смазочных материалов в сельскохозяйственных предприятиях в период посевной и уборочной кампаний. Пройдут рейды по проверке лиц, ответственных за хранение ГСМ и их использующих.

Наиболее распространённые виды наказаний за хищение товароматериальных ценностей с объектов агропромышленного комплекса:

Статья 205 УК Республики Беларусь. Кража.

1. Тайное похищение имущества (кража) —

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище, —

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

3. Кража, совершённая в крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

4. Кража, совершённая организованной группой либо в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), —

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет со штрафом, или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, —

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 211. Присвоение либо растрата

1. Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, —

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа, или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

2. Те же деяния, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом или без штрафа, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 12.30. Незаконное обращение нефтяного жидкого топлива в Республике Беларусь

ч. 6. Приобретение, хранение, использование или реализация физическими лицами окрашенного нефтяного жидкого топлива, поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции, если в этих деяниях нет состава преступления и за исключением совершения нарушений, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, —

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин.

Статья 10.5. Мелкое хищение

ч. 1. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое хищение —

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.

ч. 2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, —

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

ОВД Хойникского райисполкома настоятельно рекомендует руководителям субъектов хозяйствования незамедлительно обеспечить сохранность имущества на всех объектах с хранением товарно-материальных ценностей, соблюдение требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

О фактах хищений имущества сельскохозяйственных предприятий отдел внутренних дел просит сообщать данную информацию по телефонам: 2-12-49 или 102.

С. Жевняк,

начальник ОВД

Хойникского райисполкома