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Минфин: внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на два процента
29.06.2018 13:00 — Разное | Ежедневник
фото: naviny.by
Внешний госдолг Беларуси с начала 2018 года уменьшился на 332 миллиона долларов (на 2%) с учетом курсовых разниц и на 1 июня составляет 16,4 миллиарда долларов, информирует Минфин.
По состоянию на 1 июня внешний госдолг Беларуси составил 16,4 млрд долларов.
За пять месяцев текущего года в страну привлекли государственные займы на общую сумму 1,064 млрд долларов.
Больше всего в Беларусь поступило денег в результате реализации еврооблигаций – 600 млн долларов. Более 370 млн долларов перечислили банки и правительство России.
С начала 2018-го погашено 1 млрд 309,9 млн долларов внешнего госдолга, из них 800 млн – еврооблигации, 213,4 млн – банкам Китая, 174,6 млн – правительству РФ, 88,3 млн – Евразийскому фонду стабилизации и развития, 32,5 млн – МБРР, 0,7 млн – США, 0,4 млн – ЕБРР и СИБ.
Внутренний госдолг на 1 июня установился на уровне 9,3 млрд рублей, прибавив с начала 2018-го 130,9 млн рублей (1,4%).
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Внешний госдолг Беларуси с начала 2018 года уменьшился на 332 миллиона долларов (на 2%) с учетом курсовых разниц и на 1 июня составляет 16,4 миллиарда долларов,...
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