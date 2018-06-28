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Стали известны соперницы белорусок в первом раунде Уимблдона
В основной сетке Уимблдонского турнира сыграют сразу четыре белорусских тенниситки. Сегодня они узнали своих соперниц по первому раунду.
Виктория Азаренко сыграет со 104-й ракеткой мира Екатериной Александровой из России.
Вере Лапко будет противостоять Кристина Макхейл (№ 90) из США.
Успешно выступающая в Истбурне Арина Соболенко сыграет против располагающейся на 28-м месте в рейтинге Михаэле Бузарнеску из Румынии.
Меньше всех повезло Александре Саснович, которую ждет матч с чешкой Петрой Квитовой (№ 8).
Основная сетка Уимблдона начинается в понедельник.
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В основной сетке Уимблдонского турнира сыграют сразу четыре белорусских тенниситки. Сегодня они узнали своих соперниц по первому раунду.
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