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Стали известны соперницы белорусок в первом раунде Уимблдона

29.06.2018 13:05 — Разное | Tut.by  
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В основной сетке Уимблдонского турнира сыграют сразу четыре белорусских тенниситки. Сегодня они узнали своих соперниц по первому раунду.


Виктория Азаренко. Фото: rolandgarros.com

Виктория Азаренко сыграет со 104-й ракеткой мира Екатериной Александровой из России.

Вере Лапко будет противостоять Кристина Макхейл (№ 90) из США.

Успешно выступающая в Истбурне Арина Соболенко сыграет против располагающейся на 28-м месте в рейтинге Михаэле Бузарнеску из Румынии.

Меньше всех повезло Александре Саснович, которую ждет матч с чешкой Петрой Квитовой (№ 8).

Основная сетка Уимблдона начинается в понедельник.

 
 
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В основной сетке Уимблдонского турнира сыграют сразу четыре белорусских тенниситки. Сегодня они узнали своих соперниц по первому раунду.
 
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