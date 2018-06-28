5 видов подоконников для окон ПВХ



Подоконники для окон ПВХ — неотъемлемый атрибут, который дополнит и украсит квартиру, дом, сделает дизайн завершенным и лаконичным. В этой статье рассмотрим популярные виды подоконников, которые подходят для окна ПВХ , их особенности и преимущества.

Пластиковые подоконники





Модели из поливинилхлорида (ПВХ) сделаны на основе пластмасс с комбинацией нескольких материалов. Благодаря этому обеспечивает высокий уровень прочности изделий, выбирается их цвет, зависит уровень устойчивости к температурным скачкам. Профили применяются не только в качестве внутреннего, но и внешнего элемента.

При нежелании тратить деньги используют бюджетный вариант — наложение декоративной накладки на старые изделия: такой ход позволит избежать замены старого подоконника на новый.

Деревянные подоконники





Это классический вариант, который знаком еще с давних времен. В качестве подоконника может выступать декоративная или отшлифованная доска, покрытая лаком или краской. В идеале, если будет выбрана доска из твердых пород дерева. Дальнейшая обработка обеспечит продолжительный срок службы. Конечно, дерево проигрывает в устойчивости пластику, но это не мешает оставаться ему одним из самых популярных вариантов.

Бетонные подоконники





Обычно в этом качестве выступает плита из бетона, которую ранее устанавливали при сооружении зданий. Сейчас такая деталь смотрится архаично, поскольку на рынке нечасто встречаются подобные варианты. Сегодня они могут быть не только уныло-серыми, но и разных оттенков и с вкраплениями стекла. Иногда бетонные изделия дополняют помещения в лофт-стиле.

Каменные подоконники





Изготавливается из натурального или искусственного камня. Этот вариант пользуется большой популярностью, что обуславливается высоким уровнем прочности, приятным внешним видом, гладкостью, разнообразием расцветок. Фактура обеспечивает создание оригинальных дизайнерских решений. Часто делают глянцевые модели, они способствуют преображению окружающего пространства. Кроме того, каменный подоконник для окон ПВХ можно удачно комбинировать для создания целостного единства со столешницей из такого же материала. Несомненное преимущество каменных изделий — широкий выбор.

Подоконники с отделкой из керамической плитки





Иногда для отделки используют керамическую плитку. Это уместно в стиле кантри. Для создания конструкций применяется керамогранит, клинкер, обычную плитку разных размеров. Стыки между плитками и окном заделывают с помощью эластичного материала для швов, например, силикона.

Подоконники для окон ПВХ гармонично дополнят комнату, станут не только декоративным, но и практичным элементом. Заказать понравившийся вариант вы сможете у компаний из каталога TAM.BY .