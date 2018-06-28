Соболенко играет с Радваньской за выход в финал турнира в Истбурне. Онлайн

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко спорит с полькой Агнешкой Радваньской за выход в финал турнира в Исбурне (призовой фонд — 852,5 тыс. долларов). Это последнее соревнование на травяном покрытии перед стартом Уимблдона-2018. SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию встречи.



Фото: Reuters

С начала года Арина Соболенко (45 WTA) одержала 22 победы и потерпела 14 поражений на соревнованиях под эгидой WTA. Она сыграла в трех четвертьфиналах и одном финале на турнирах серии International, а выход в полуфинал в Истбурне — первый в ее карьере на турнирах серии «Премьер».

В нынешнем сезоне Арина одержала уже четыре победы над теннисистками из топ-20, причем трех из них обыграла именно в Истбурне. Речь про Юлию Гёргес (13 WTA), Элизу Мертенс (15 WTA) и Каролину Плишкову (7 WTA).

В онлайн-рейтинге, просчитывающем изменения в официальном рейтинге WTA на будущую неделю, Арина поднялась на 10 позиций и занимает 35-е место. Отметим, что первый матч в 2018 году она провела, будучи 73-й в мире.

Тем временем Агнешка Радваньска (31 WTA) добралась до полуфинала в Истбурне, сломив сопротивление венгерки Темии Бабош (36 WTA), австралийки Дарьи Гавриловой (25 WTA) и латышки Елены Остапенко (12 WTA), а также пропустив третий раунд из-за отказа проводить матч чешки Петры Квитовой (8 WTA).

В случае успеха Соболенко в поединке против Радваньской в финале ее будет ожидать победитель пары Каролин Возняцки (2 WTA) / Ангелика Кербер (11 WTA).