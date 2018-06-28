​Гибрид роликовых коньков и гироскутера показала компания Segway

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Транспорт будущего. Компания Segway показала общественности новый вид персонального транспорта. Назвали его Drift W1 e-Skates, он представляет собой гибрид роликовых коньков и гироскутера, сообщают СМИ.

В частности, это пара независимых платформ со встроенными колёсами и электромоторами. Внешне новинка похожа на ролики, но работает по принципу гироскутера. Нужно встать на платформы, а затем передвигаться, наклоняя тело. Новинка оснащена фирменной технологией балансировки Segway. Когда такие ролики появятся в продажи, не сообщается.