Самый толстый ёж в мире сел на строгую диету (ФОТО)

Вес ежа по кличке Арбакл, который живёт в питомнике на территории Шотландии, составляет 2,3 килограмма, что в четыре раза выше нормы.

Сейчас ежу тяжело передвигаться, и он даже не в состоянии свернуться, как делают его сородичи. Животное в питомник принёс мужчина, который обнаружил «толстяка» на своём участке. Сотрудники центра утверждают, что процесс похудения будет долгим. «Он, конечно, какое-то время будет сердиться, но мы должны быть непреклонны ради его же блага. В таком состоянии он не выживет в дикой природе», – отметили эксперты.