О чем Лукашенко и Путин говорили по телефону

Телефонный разговор состоялся 29 июня по инициативе российской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина в основном был посвящен обсуждению дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия.

Главы государств выразили уверенность в реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства.

Лукашенко отметил, что организация и проведения Россией чемпионата мира по футболу проводится на высоком уровне, о ем свидетельствуют позитивные отзывы болельщиков.

Также глава Беларуси пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля в Лужниках матче со сборной командой Испании.