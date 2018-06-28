|
О чем Лукашенко и Путин говорили по телефону
Телефонный разговор состоялся 29 июня по инициативе российской стороны.
Об этом сообщает
Разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина в основном был посвящен обсуждению дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия.
Главы государств выразили уверенность в реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства.
Лукашенко отметил, что организация и проведения Россией чемпионата мира по футболу проводится на высоком уровне, о ем свидетельствуют позитивные отзывы болельщиков.
Также глава Беларуси пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля в Лужниках матче со сборной командой Испании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телефонный разговор состоялся 29 июня по инициативе российской стороны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)