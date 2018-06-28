Международный олимпийский комитет заинтересовался киберспортом

Международный олимпийский комитет (МОК) и Генеральная Ассоциация международных спортивных федераций (ГАИСФ) проведут совместный форум, посвящённый компьютерным играм. На нём организации рассмотрят вопрос о включении киберспортивных дисциплин в список олимпийских видов спорта, пишет TechCrunch.





Форум соберёт киберигроков, разработчиков игр, команды, СМИ, спонсоров и организаторов кибермероприятий, а также представителей Национальных олимпийских комитетов, международных спортивных федераций и спортсменов. Группа обсудит возможности и условия будущего включения компьютерных игр в олимпийское движение. Инициаторы встречи также намерены «достичь взаимопонимания между классическим и компьютерным спортом».

«Спорт никогда не стоит на месте, и рост популярности киберспорта можно считать частью этого непрерывного развития. Форум предоставит бесценную возможность достичь лучшего понимания с этим направлением, понять его роль и перспективы развития», — заявил в пресс-релизе глава ГАИСФ Патрик Бауманн.