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Международный олимпийский комитет заинтересовался киберспортом
Международный олимпийский комитет (МОК) и Генеральная Ассоциация международных спортивных федераций (ГАИСФ)
Форум соберёт киберигроков, разработчиков игр, команды, СМИ, спонсоров и организаторов кибермероприятий, а также представителей Национальных олимпийских комитетов, международных спортивных федераций и спортсменов. Группа обсудит возможности и условия будущего включения компьютерных игр в олимпийское движение. Инициаторы встречи также намерены «достичь взаимопонимания между классическим и компьютерным спортом».
Форум пройдёт 21 июля в Лозанне. Гости события примут участие в ряде экспертных групп по сотрудничеству киберспорта и Олимпийского комитета. Планируют обсудить такие темы, как успех Twitch, гендерное равенство, образ жизни элитных игроков и структуру руководства. Как
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Международный олимпийский комитет (МОК) и Генеральная Ассоциация международных спортивных федераций (ГАИСФ) проведут совместный форум, посвящённый компьютерным...
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