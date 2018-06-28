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$318 млн за месяц. Fortnite побила рекорд игровых доходов (инфографика)

29.06.2018 12:43 — Разное | dev.by  
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Запущенная в 2017 Fortnite стала примером колоссального коммерческого успеха. В мае игра побила новый рекорд, собрав выручки на $318 млн — больше, чем любая другая игра в истории, пишет Business Insider.

8 млн за месяц. Fortnite побила рекорд игровых доходов (инфографика)

При этом игра распространяется в режиме free to play — играть в неё можно бесплатно, но придётся заплатить за дополнительные возможности наподобие героев, инструментов или даже танцевальных движений, которые стали одним из символов игры. Инфографика от Statista показывает, что многим разработчикам игр удаётся заработать серьёзные деньги на подобной модели. В десятке рекордных месяцев для игр самым давним является октябрь 2016-го — это может подтверждать рост игрового рынка.

По данным SuperData Research, общая выручка от Fortnite с момента запуска составила $1,2 млрд.

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Запущенная в 2017 Fortnite стала примером колоссального коммерческого успеха. В мае игра побила новый рекорд, собрав выручки на $318 млн — больше, чем любая другая игра в...
 
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