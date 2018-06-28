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Министр туризма: Беларусь планирует увеличить безвиз до 21 дня

29.06.2018 12:44 — Разное | KYKY  
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Возможно, скоро иностранцам можно будет въезжать без визы в Беларусь на три недели, пишет telegraf.by. И это уже не просто слухи: «Решение уже было принято, уже отправлено [на утверждение президенту], сейчас вернули назад на доработку, — сказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. — Стоит вопрос об увеличении срока больше 10 дней. Может быть, 15 дней будет. Может быть, еще больше, чем 15, пока я не могу сказать».

По его словам, минспорта выступает за максимально возможное увеличение срока безвиза, так как это позволит иностранцам приезжать на лечение в беларуские санатории. «Мы сможем оказывать и медицинские услуги людям. У нас достаточное количество санаториев, — сказал Ковальчук. — Можно приезжать на 20-21 день или, по крайней мере, на 15 дней. Например, пять дней диагностика, 10 дней можно делать лечение, процедуры. Поэтому мы выступаем за увеличение».

Кроме этого, говорится и о возможности расширения списка стран, граждане которых смогут приезжать в Беларусь без визы. Однако механизм останется тот же — через аэропорты. Это нужно для развития аэропортов в стране. В том числе и региональных. Обсуждение предлагаемых изменений состоится в ближайшее время. «Наверное, больше всего вопросов будет со стороны силовых структур, потому что очень тонкий вопрос, надо проработать большой объем информации, какой-то механизм отработать, — сказал Ковальчук. — Но я думаю, что при разумном правильном подходе все возможно».

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Возможно, скоро иностранцам можно будет въезжать без визы в Беларусь на три недели, пишет telegraf.by. И это уже не просто слухи: «Решение уже было принято, уже отправлено...
 
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