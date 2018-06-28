ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Песни Цоя с оркестром. В Минск приедет проект "Симфоническое Кино"

29.06.2018 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

27 октября в большой зале Дворца Республики пройдет концерт проекта «Симфоническое Кино». Известные всем от мала до велика хиты прозвучат в иной интерпретации — в симфонической обработке. Солистом на концерте выступит неизменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян.


Замысел, который не имеет аналогов на отечественной сцене и так тепло принимается публикой, был создан Игорем Вдовиным и показывает, как можно воплотить в реальность крылатую фразу «Цой Жив!». С момента премьеры в 2010 году выступления проекта «Симфонического Кино» получили признание во многих уголках России и странах СНГ.

Настоящим подарком для поклонников стало участие в проекте Юрия Каспаряна, «носителя языка». Неповторимый, узнаваемый с первой ноты риф его гитары переносит зрителя в то время и заставляет еще глубже чувствовать и понимать песни группы «Кино». Отполированные мелодические линии, трепетное выстраивание композиции, принципиальное сохранение акцентов именно там, где их оставил Виктор Цой, а также объемный и обволакивающий звук — все это «Симфоническое Кино»

Концерт пройдет в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь.

Когда: 27 октября, 19.00.

Где: Дворец Республики.

Сколько: от 30 до 110 руб.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшие и всем знакомые хиты прозвучат в симфонической обработке. Солистом в этом концерте является неизменный гитарист "Кино" Юрий Каспарян.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Алексиевич: бизнес в Беларуси развивается, но чей это бизнес вопрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика