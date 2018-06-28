27 октября в большой зале Дворца Республики пройдет концерт проекта «Симфоническое Кино». Известные всем от мала до велика хиты прозвучат в иной интерпретации — в симфонической обработке. Солистом на концерте выступит неизменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян.





Замысел, который не имеет аналогов на отечественной сцене и так тепло принимается публикой, был создан Игорем Вдовиным и показывает, как можно воплотить в реальность крылатую фразу «Цой Жив!». С момента премьеры в 2010 году выступления проекта «Симфонического Кино» получили признание во многих уголках России и странах СНГ.

Настоящим подарком для поклонников стало участие в проекте Юрия Каспаряна, «носителя языка». Неповторимый, узнаваемый с первой ноты риф его гитары переносит зрителя в то время и заставляет еще глубже чувствовать и понимать песни группы «Кино». Отполированные мелодические линии, трепетное выстраивание композиции, принципиальное сохранение акцентов именно там, где их оставил Виктор Цой, а также объемный и обволакивающий звук — все это «Симфоническое Кино»

Концерт пройдет в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь.

Когда: 27 октября, 19.00. Где: Дворец Республики. Сколько: от 30 до 110 руб.