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Песни Цоя с оркестром. В Минск приедет проект "Симфоническое Кино"
27 октября в большой зале Дворца Республики пройдет концерт проекта «Симфоническое Кино». Известные всем от мала до велика хиты прозвучат в иной интерпретации — в симфонической обработке. Солистом на концерте выступит неизменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян.
Замысел, который не имеет аналогов на отечественной сцене и так тепло принимается публикой, был создан Игорем Вдовиным и показывает, как можно воплотить в реальность крылатую фразу «Цой Жив!». С момента премьеры в 2010 году выступления проекта «Симфонического Кино» получили признание во многих уголках России и странах СНГ.
Настоящим подарком для поклонников стало участие в проекте Юрия Каспаряна, «носителя языка». Неповторимый, узнаваемый с первой ноты риф его гитары переносит зрителя в то время и заставляет еще глубже чувствовать и понимать песни группы «Кино». Отполированные мелодические линии, трепетное выстраивание композиции, принципиальное сохранение акцентов именно там, где их оставил Виктор Цой, а также объемный и обволакивающий звук — все это «Симфоническое Кино»
Концерт пройдет в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь.
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Лучшие и всем знакомые хиты прозвучат в симфонической обработке. Солистом в этом концерте является неизменный гитарист "Кино" Юрий Каспарян.
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