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Учёные: лечение у одного врача снижает смертность
Новости Великобритании. Учёные из Манчестерского и Эксетерского университетов пришли к выводу, что обращение к одному и тому же лечащему врачу снижает смертность.
Как
В 18 из 22 отобранных статей обнаруживается сходство: чем непрерывнее медицинская помощь одного и того же специалиста, тем ниже смертность от любых причин.
Исследователи отметили, что при постоянном лечении у одного врача пациенты чувствуют большую удовлетворённость, у них улучшается здоровье, они серьёзнее относятся к приёму прописанных врачом лекарств, а также реже попадают в больницы.
Учёные добавили, что подобная взаимосвязь прослеживается как с врачами общей практики, так и с узкоспециализированными медработниками.
Летом 2018 года в студии программы «Большой город» на СТВ шёл диалог о развитии медицины в Минске.
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Новости Великобритании. Учёные из Манчестерского и Эксетерского университетов пришли к выводу, что обращение к одному и тому же лечащему врачу снижает...
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