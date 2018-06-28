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Президенты Беларуси и России поговорили по телефону и обсудили вопросы двусторонних отношений
29.06.2018 13:34 — Разное | Ежедневник
фото: udf.by
Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, по инициативе российской стороны 29 июня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.
Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства.
В разговоре была затронута и спортивная тематика. Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков. Также президент Беларуси пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля в Лужниках матче со сборной командой Испании.
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Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, по инициативе российской стороны 29 июня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.
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