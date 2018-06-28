Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным

Телефонный разговор Президентов Беларуси и России состоялся по инициативе российской стороны.

Главы государств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договорённостей, достигнутых на недавнем заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

В разговоре затронули и тему спорта. Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков. Также Президент Беларуси пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля в «Лужниках» матче со сборной Испании.