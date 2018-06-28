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Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным
Телефонный разговор Президентов Беларуси и России состоялся по инициативе российской стороны.
Главы государств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договорённостей, достигнутых на недавнем заседании Высшего Госсовета Союзного государства.
В разговоре затронули и тему спорта. Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков. Также Президент Беларуси пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля в «Лужниках» матче со сборной Испании.
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Телефонный разговор Президентов Беларуси и России состоялся по инициативе российской стороны.
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