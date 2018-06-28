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РФ подала иск в ВТО к США по вопросу доппошлин на сталь и алюминий

29.06.2018 12:49 — Разное | Интерфакс  
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Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"РФ направила запрос на консультации с Соединенными Штатами Америки в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с дополнительными пошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий", - приводят в министерстве слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия", - отмечает М.Орешкин.

"Консультации - первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, предусмотренная для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора", - поясняет министр.

В Минэкономразвития напоминают, что дополнительные импортные пошлины были введены США с 23 марта 2018 года. На сегодняшний день пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% распространяются на импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Как сообщалось, параллельно подачи иска в ВТО в рамках процедуры разрешения споров, которая обычно длится несколько лет, РФ может уже в ближайшее время ввести доппошлины на американские товары в рамках действия соглашения о защитных мерах ВТО.

М.Орешкин на прошлой неделе заявлял, что РФ введет доппошлины на американские товары в ответ на защитные меры против стали и алюминия в рамках соглашения о защитных мерах ВТО.

Министр сообщал, что рассматривается возможность введения дополнительных пошлин на легковые автомобили из США, на строительно-дорожную технику и ряд других товаров, которые Россия импортирует. При этом министр уточнял, что лекарств в этом списке нет.

Стоимость ответных ограничений РФ в отношении товаров из США на первом этапе оценивается на сумму около $93 млн, сообщали "Интерфаксу" в Минэкономразвития.

Как сообщалось, максимальна сумма ответных мер, на которые РФ может ввести ограничения, равна $537,6 млн - во столько был оценен ущерб Россией от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия.

"537,6 млн долларов- это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше - около 93 млн долларов. Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин (то есть это не сумма импорта, а сборов от пошлин сверх обычных - ИФ)", - пояснили в Минэкономразвития.

Окончательный перечень товаров из США, в отношении которых будут введены доппошлины, будет сформирован в ближайшие дни, уточняла пресс-служба Минэкономразвития на прошлой неделе.

Россия 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн, что эквивалентно ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия, говорилось в уведомлении РФ, опубликованном на сайте ВТО.

Ущерб в $537,6 млн, согласно документу, посчитан российской стороной исходя из введенной 25%-ной пошлины на экспорт стали из РФ в США ($1,512 млрд экспорта) и 10%-ной на экспорт алюминия ($1,646 млрд).

 
 
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Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий, сообщила пресс-служба Минэкономразвития...
 
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