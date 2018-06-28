Лукашенко призывает сохранить правду о войне и не допустить возрождения страшного прошлого

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает сохранить правду о прошедшей войне и не допустить возрождения страшного прошлого.

"Имея уникальную возможность знать правду той войны из рассказов очевидцев, главное, что мы должны сделать, - это сохранить ее, не допустить возрождения страшного прошлого. Ведь история жестоким образом показала, что нельзя игнорировать зло, даже существующее на стадии идеи. Его трансформация в реальную угрозу - вопрос времени", - заявил А.Лукашенко на мероприятии, посвященном памяти жертв нацизма на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец".

Слова главы государства приводит госагентство БелТА .

29 июня на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец" проходит митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма.

"Тростенец" - одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в период 1941-1944 годов. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти "Освенцим", "Майданек" и "Треблинка". В "Тростенце" погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию, Чехословакию. По официальным данным, в "Тростенце" оборвалась жизнь более 200 тыс. человек из разных стран.