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Сдаем технику в Белресурсы : за холодильник можно получить 15 рублей

29.06.2018 12:54 — Разное | Myfin  
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Сдаем технику в Белресурсы : за холодильник можно получить 15 рублей
фото: investtalk.ru

У меня есть ненужная стиральная машина, куда ее везти?

Пункты приема ненужной техники есть в Минске, в Минской, Витебской, Брестской, Гомельской областях. Всего их 32. Электрическое и электронное оборудование принимают в неразобранном виде. Однако стоит оговориться, что техника должна быть бытовой, а не производственной.

Ограничений на количество сдаваемых отходов в месяц на одно физическое лицо нет. Поэтому можно хоть каждый день сдавать по холодильнику или телевизору. Холдинг «Белресурсы» установил вознаграждение за 1 кг старой техники в 25 копеек. Сколько удастся на этом заработать?

Сдаем технику в Белресурсы : за холодильник можно получить 15 рублей

фото: gorodvitebsk.by

Копейка рубль бережет

Возьмем в пример стандартный бюджетный холодильник. Его вес – приблизительно 65 килограмм. Умножаем 65 килограмм на 0,25 копеек, получаем 16 рублей 25 копеек. А теперь, например, давайте сдадим телевизор старого образца, с большим кинескопом. Он весит где-то 32 кг. Умножаем 32 на 0,25 копеек, и у нас выходит 8 рублей.

Что касается стиральной машины, то тут дела обстоят так. Возьмем вес среднестатистической стиральной машины. Это приблизительно 55 килограмм. Умножим вес на сумму вознаграждения (55 х 0,25) и получим на руки ровно 13 рублей 75 копеек.

В общем, отправив в утиль один экземпляр ненужной бытовой техники, в среднем можно заработать около 10-15 рублей. Соответственно, чем больше количество техники и ее вес, тем больше сумма выручки.

Сдаем технику в Белресурсы : за холодильник можно получить 15 рублей

Бытовая техника для утилизации.

Что происходит с техникой после сдачи в утиль?

Технику разбирают, а запчасти сортируют на перерабатываемые и те, которые отправятся на обезвреживание. Ведь в бытовой технике довольно часто используются химические элементы, которые вредят атмосфере.

Многие компоненты отправляются на переплавку или помол. Они станут сырьем для сборки новых бытовых приборов. Например, из сырья, полученного при переплавке корпуса старого холодильника, может получиться новая стиральная машина.

По статистике во вторичный оборот вовлекается более 18 % электрического и электронного оборудования, отправленного в утиль. А это не только положительно сказывается на экологии, но и бережет экономические ресурсы.

 
Теги: Минск
 
 
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C первого июня холдинг Белресурсы начал принимать у населения отходы бытовой техники.
 
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