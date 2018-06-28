До конца года в Беларуси проведут еще один перерасчет трудовых пенсий



Фото носит иллюстративный характер. Источник: freepik.com

«Дополнительно к майскому повышению правительство ставит перед собой задачу произвести в текущем году еще один перерасчет трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы в стране и развития экономики в целом», – сказал Василий Жарко.

пенсии в Беларуси с 1 мая в результате перерасчета увеличены в среднем на 5,4%. Трудовыес 1 мая в результате перерасчета увеличены в среднем на 5,4%.

Приоритетом остаются меры поддержки семей с детьми. В рамках программы семейного капитала в 2017 году открыто 16,8 тыс. депозитных счетов на сумму $168 млн. Всего с начала действия программы открыто 54 тыс. таких счетов на общую сумму около $540 млн.