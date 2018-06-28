Светлана Алексиевич: бизнес в Беларуси развивается, но чей это бизнес вопрос



Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич

Лауреат Нобелевской премии в области литературы стала почетным гостем мероприятия по чествованию лауреатов конкурса «Человек дела» и участвовала во вручении наград бизнесменам. А перед этим она присутствовала на пресс-конференции.

– За последние годы Минск очень поменялся, но чей это бизнес – вот вопрос. Это белорусский бизнес или бизнес ливийский там, турецкий, или как? Поэтому, когда смотришь на все это, ты понимаешь, что Беларусь не имеет таких денег. Но кто это делает – вот это вопрос. Ну, а Минск основательно поменялся, просто фантастически, – сказала Светлана Алексиевич, отвечая на вопрос журналиста.

Основатель конкурса «Человек Дела» бизнесмен Виктор Жук добавил:

– Вспоминается начало 90-х годов, когда на квартире у Светланы Алексиевич собирались первые деловые люди. Они разговаривали о том, как сделать Беларусь процветающей. Тогда еще закладывалось такое основание.





Светлана Алексиевич и Виктор Жук

Белорусские бизнесмены превращают слово в дело

Открыл церемонию награждения новых 12 лауреатов академик Петр Никитенко, который возглавляет общественный совет конкурса. Он отметил, что конкурс проходит уже 22 года, и с каждым годом открывает новые имена и новые таланты в сфере бизнеса.





На пресс-конференции

– Сегодня я увидел новые лица, новых наших талантливых бизнесменов, которые отражают дух времени. Нам надо уйти от славянского принципа, когда слово было главным. Нужно, чтобы слово превращалось в дело. И тогда процесс, как говорили классики, пойдет.

А чтобы это было на практике, я вам предлагаю, во-первых, следовать своей дорогой, а люди пусть говорят что угодно. И второе: совершенствуйте себя и совершенствуйте мир на основе совершенствования своих несовершенств и мира, – пожелал Петр Никитенко.

Виктор Жук на церемонии подчеркнул, что сила вдохновляющего примера лауреатов конкурса «Человек Дела» очень велика:

– Есть еще есть бизнесмены, которые говорят, что в Беларуси очень трудно или почти невозможно работать. Но таких людей становится все меньше и все больше тех, кто добивается успеха. Наши лауреаты этого года - это 12 новых историй успеха. А всего у нас за 22 года проведения конкурса таких историй успеха собралось уже 262.

Беларусь по банковскому сервису опережает соседние страны

В номинации «За высокое качество бизнес-услуг» лауреатом стал председатель правления ЗАО МТБанк Андрей Жишкевич.

Во время награждения Андрей Жишкевич сказал слова благодарности всему банковскому сектору.

– В действительности эта номинация свидетельствует о том, что в целом банковский бизнес в Беларуси достаточно развит. И я всегда горжусь тем, что в Беларуси мы с точки зрения уровня банковского сервиса в чем-то даже идем немного дальше, чем наши коллеги на соседних рынках.

Благодарю своих коллег, конкурентов, партнеров и друзей из других банков. Они помогают развиваться нам, мы помогаем развиваться им. В конечном итоге все это делается для наших клиентов. Поэтому спасибо за оценку банковского бизнеса.

При этом предправления МТБанка отметил, что, безусловно, приятно, что первым номинантом в этой общей страновой номинации стал МТБанк и поблагодарил всех сотрудников банка.

Председатель ассоциации белорусских банков Александр Кучинский, вручая награду Андрею Жишкевичу, в частности, отметил:

– Когда мы ездим в регионы и проводим конкурсы среди детей и молодежи по финансовой грамотности, мы спрашиваем у детей, какую карточку они знают. И что они первым делом отвечают? Халва. И это яркий показатель того, как проект реализуется по всем направлениям.

Осенью откроется клуб «Человек Дела»

Виктор Жук сообщил на церемонии награждения, что поступило предложение от лауреатов прошлых лет не ограничиваться конкурсом и учредить клуб «Человек Дела».

– Мы это сообща с лауреатами обсудили и с осени такой клуб в Минске начнет постоянно работать. Время от времени в заседаниях клуба будут принимать участие лауреаты, которые живут в регионах.

Ранее Myfin.by сообщил о том, кто из руководителей наиболее динамично развивающихся отечественных и иностранных компаний, работающих на белорусском рынке, стал в этом году лауреатом конкурса «Человек Дела».