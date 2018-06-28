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На длинных выходных в Беларуси похолодает

29.06.2018 13:11 — Разное | UDF  
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Теплая погода продержалась недолго, в предстоящие выходные дни в Беларуси похолодает. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

30 июня, в субботу, с северо-западными ветрами на территорию страны начнет поступать холодный воздух скандинавского происхождения, а восточные районы Беларуси будут находиться под влиянием малоподвижного фронтального раздела. Преимущественно по восточной половине страны ожидаются дожди различной интенсивности. Днем по Гомельской и Могилевской областям сильные дожди. Утром и днем на значительной части территории Беларуси ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +9…15°С, по юго-востоку еще +16…18°С, максимальная температура днем +15…21°С. В Минске в субботу без существенных осадков, температура ночью +11…13°С, днем +17…19°С.

1−2 июля, в воскресенье и понедельник, погодные условия будут определять атмосферные фронты, ожидается дождливая и ветреная погода.

1 июля ночью в основном по восточной половине, утром и днем во многих районах Беларуси дожди. Местами ожидаются сильные дожди и сильный порывистый ветер, днем по северо-востоку страны возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +7…13°С, максимальная температура днем +11…16°С, по северо-востоку местами +17…19°С.

2 июля временами дожди. Ночью и утром местами сильные дожди и сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +7…12°С, максимальная температура днем +11…16°С.

Во вторник, 3 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +6…12°С, максимальная температура днем +13…20°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Теплая погода продержалась недолго, в предстоящие выходные дни в Беларуси похолодает.
 
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