Противостояние в Куропатах: милиция задерживает защитников



Ольга Николайчик у ресторана в Куропатах

Об этом в социальных сетях сообщаетПо дороге в Куропаты остановлен автомобиль в котором перевозили кресты в Куропаты. Неизвестными лицами (на фото), которые подъехали вслед за ГАИ был задержансообщает в Твиттере:29 июня активисты, которые пикетируют ресторан "Поедем поедим", открывшийся в урочище Куропаты в зоне мест массовых захоронений жертв политических репрессий, планировали установить большие памятные кресты непосредственно у ресторана,ПЦ "Вясна".