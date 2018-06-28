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Противостояние в Куропатах: милиция задерживает защитников

29.06.2018 13:09 — Разное | UDF  
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Ольга Николайчик у ресторана в Куропатах
В частный дом активистки защит Куропат и режиссера Ольги Николайчик с самого утра пытаются попасть сотрудники милиции.

Об этом в социальных сетях сообщает Леонид Кулаков: "SOS!!! Звонила Ольга Николайчик, говорит, что к ней в дом ломится толпа ментов... У меня есть подозрение, что они ищут Дениса Урбановича, который также принимает активное участие в защите Куропат".

По дороге в Куропаты остановлен автомобиль в котором перевозили кресты в Куропаты. Неизвестными лицами (на фото), которые подъехали вслед за ГАИ был задержан Дмитрий Дашкевич.

Эдуард Пальчис сообщает в Твиттере: "Дмитрия Дашкевича, Егора Лаврухина и Валерия Минца задержали по дороге в Куропаты. Фура с крестами арестована. Задерживали серьезные парни".

29 июня активисты, которые пикетируют ресторан "Поедем поедим", открывшийся в урочище Куропаты в зоне мест массовых захоронений жертв политических репрессий, планировали установить большие памятные кресты непосредственно у ресторана, сообщает ПЦ "Вясна".

 
 
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В частный дом активистки защит Куропат и режиссера Ольги Николайчик с самого утра пытаются попасть сотрудники милиции.
 
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